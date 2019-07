Åklagaren om rånmordet: ”Utredningsläget är gott”

Klockan 01.56 natten till onsdag larmades polisen till Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg.

En man i 20-årsåldern hade då blivit knivhuggen och fördes med ambulans till sjukhus med allvarliga skador. Han avledare senare på sjukhuset.

Offret var tillsammans med sin vän när en trio, enligt polisen, rånade dem och utdelade knivhuggen. Bland annat blev offren avtvingade en mobiltelefon, en halskedja och en väska.

Tre personer, två unga män och en ung kvinna kunde gripas av polis i anslutning till platsen

– Det är ett rån som urartat till ett mord, har åklagaren Thomas Willén tidigare berättat.

Tre anhållna

De misstänkta sitter under torsdagen fortfarande anhållna.

– Det är tre personer som är anhållna på sannolika skäl för grovt rån och mord, säger Willén.

Personerna förhördes kort under onsdagen och under torsdagen fortsätter man med ytterligare, längre förhör. Efter förhören kommer Thomas Willén besluta om han ska begära personerna häktade eller om anhållandena ska hävas. Beslutet väntar han ta under torsdagseftermiddagen eller under fredagen.

Han vill inte gå in på vad de misstänkta sagt under förhören.

– Men samtliga tre förnekar brott.

”Utredningsläget är väldigt gott”

Willén vill inte heller ge några detaljer kring det misstänkta rånmordet, hur det gick till eller vem som ska ha gjort vad. Han understryker dock att bevisläget är väldigt bra.

– Utredningsläget är väldigt gott och polisen har gjort ett väldigt, väldigt bra arbete inledningsvis. Dels genom att lokalisera personerna men att man också tagit många saker i beslag och även säkrat massa olika spår. Det är jättebra att det finns mycket att arbeta med.

Enligt polisen kunde man återfinna det misstänkta mordvapnet strax efter händelsen. Thomas Willén vill dock inte kommentera om man säkrat mordvapnet.

Försvarsadvokaten Lars Salkola företräder den misstänkta kvinnan.

– Det första riktiga förhöret med henne har varit i dag. Hennes inställning är att hon förnekar brott. Hon har inte gjort sig skyldig till det som åklagaren påstår, att tillsammans och i samförstånd tagit livet av den här personen.

–Hon är väldigt ung och är tagen över det inträffade och känner sorg över att någon har mist sitt liv.

GT har varit i kontakt med försvarsadvokaterna Thomas Pettersson och Helena Glavmo Henriksson som företräder de misstänkta männen. Advokaterna kan i nuläget inte kommentera anklagelserna.

LÄS MER: Tre anhållna efter rånmord