Åklagare vill slippa lämna tillbaka IS-avrättningsfilmer

Förundersökningen mot den 22-årige mannen lades ned av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål, Henrik Olin, i förra veckan.

Samma dag gick åklagaren in med en begäran om att förverka, det vill säga förstöra, tre mobiltelefoner och en dator som beslagtagits i samband med gripandet av 22-åringen i december förra året.

Två av de aktuella mobiltelefonerna hittades på mannens nattduksbord i lägenheten i Lilla Edet.

Åklagaren vill förhindra att de många avrättningsfilmer som finns lagrade där sprids:

”Samtliga dessa föremål innehåller avrättningsfilmer. Filmerna visar, i rörlig bild med ljud, hur ett stort antal människor dödas med bland annat kniv, bland annat genom att man skär halsen av ett stort antal personer i ett slakthus. Vissa av personerna som dödas är upphängda i kedjor”, skriver åklagaren till Vänersborgs tingsrätt.

Delar av IS-propagandan som Säkerhetspolisen funnit i 22-åringens ena mobiltelefon. Foto: Säkerhetspolisen

”Närgånget och utdraget grovt våld”

Enligt åklagaren, som för tillfället är tjänsteledig, skulle ett spridande av den typen av filmer med ”närgånget och utdraget grovt våld mot människor”, utgöra brottet olaga våldsskildring.

Därför vill han att materialet inte ska lämnas ut.

Den 22-årige mannen släpptes redan i februari men togs omedelbart i förvar av Säkerhetspolisen enligt en bestämmelse som nyligen använts mot en serie radikala imamer runtom i landet.

Den tidigare terrormisstänkte 22-åringens advokat Michael Hansson har ännu inte svarat på åklagarens krav. Foto: HENRIK JANSSON

Enligt 22-åringens advokat Michael Hansson är han nu på fri fot och gläds åt att förundersökningen mot honom nu lagts ned.

Han har ännu inte besvarat åklagarens krav på förverkande.

22-åringen: Jag tittar på nyheterna””

– Han vill ju bara bli av med detta. Det har varit en lång resa för honom. Man kan väl göra vissa ifrågasättanden kring åklagarens påståenden men jag tror inte att vi kommer ”bråka” särskilt mycket, säger Michael Hansson.

På en fråga om hur hans klient ställer sig till filmerna och IS-propagandan så uppger Michael Hansson att 22-åringen har gett en förklaring. Men han vill inte gå in på vilken denna förklaring är.

I förhör med Säkerhetspolisen har 22-åringen sagt att bilderna kommer från grupper han varit med i via bland annat appen Whats app i syfte att följa nyhetsflödet.

Och han jämför sitt intresse för att följa många extremister och extremistgruppers diskussioner med en person med ett stort fotbollsintresse som följer skilda grupper som diskuterar fotboll.

– Man vill veta vilka som har spelat, vem har vunnit, vem har gjort mål, säger 22-åringen och summerar:

– Jag tittar på nyheterna.

”Döda barn, döda kvinnor”

På en fråga från förhörsledaren om han skulle välja mellan Assadregimen i Syrien och IS, så väljer 22-åringen IS då släktingar suttit fängslade under Assad i över 20 års tid.

Han säger att han kan ha förståelse för IS agerande i Syrien men tar avstånd mot terrorrörelsens dåd i Europa. Många bilder och filmer polisen funnit säger han har laddats ner automatiskt till telefonen.

– Massa med bilder. Det kan vara döda barn, döda barn efter bombningar. Det kan vara flaggor, vad som helst. Sådana grupper man inte har kontroll över, de delar vad som helst, säger mannen till Säpo.

Säkerhetspolisen har gått igenom mängder av material i 22-åringens mobiltelefoner, ipad och dator. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN

Säkerhetspolisen har analyserat de tre mobiltelefonerna och datorn, samt en iPad.

Enligt analysen finns det en större mängd IS-propaganda och avrättningsfilmer på materialet. En del av materialet finns bland de 255 000 chattmeddelanden, till övervägande del på arabiska, som Säpo funnit hos mannen.

Säpos slutsats, utan att kunna gå igenom allt material med hänvisning till tidsbrist, är att ”brukaren av enheterna har ett intresse för IS-propaganda och kommunikation kring/om den ideologiskt motiverade gruppen IS”.

Förundersökningen har även rört försök till finansiering av allvarlig brottslighet, såsom terrorbrott. Men även i den delen har utredningen nu lagts ner.