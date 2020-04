1) Håll avståndet

”Eftersom detta är en droppsmitta som sprider sig när man andas ut och som en annan människa andas in, så ska man inte vara närmare varandra än en och en halv meter. Dropparna kommer ut ur luftvägarna, näsan och munnen från en människa som pratar, skrattar, hostar eller andas. Ungefär som ”röken” som kommer ur munnen när det är väldigt kallt ute.”

I många matbutiker finns det lappar på golvet som uppmanar kunderna att hålla avstånd. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT NYHETSBYRÅN

2) Var utomhus

”För 70-plussare får man inte träffa folk inomhus. Allra viktigast att undvika är yngre människor. Man ska alltså inte träffas över generationsgränserna. Yngre personer kan ha en mycket mer diskret infektion som inte ger särskilt mycket symptom. Så de kanske inte förstår att de är sjuka även fast de smittar. Man ska inte släppa in någon i lägenheten. Men om man har städhjälp eller ska ha hjälp med att installera en dator, då ska man gå ut och gå under tiden de är i lägenheten.”

Nu börjar det bli riktigt behagligt vårväder. Här en bild från Ramsö i Strömstads kommun. Foto: Shutterstock

3) Stäng munnen

”På samma sätt som man sprider smittan med öppen mun bör man därför hålla den stängd så att man inte utsöndrar några smittdroppar. Näsan är en väldigt bra filtreringsapparat, till skillnad från munnen. Eftersom virus inte är levande måste det landa på en luftvägscell för att kunna sprida sig i kroppen. Därför är det säkrare att andas med näsan än med munnen.”

Stäng munnen, uppmanar Agnes Wold. Foto: SHUTTERSTOCK

4) Glöm semestern med mormor

”Om det skulle råka vara så att coronautbrottet är fixat till sommaren är det bara att glädjas. Men i nuläget får man glömma semestern med barn och barnbarn. Om man är sjuttio plus kan man inte åka ut till ett sommarhus med barnen eller något annat. Man får ställa in det och skjuta upp till nästa år. Familjer får planera in annat kul än att träffa mormor och morfar.”

Glöm semestern med mordmor, uppmanar Agnes Wold Foto: FOTOGRAFERNA HOLMBERG/TT NYHETSBYRÅN

5) Åk inte kollektivt

”70-plussare ska inte åka kollektivt överhuvudtaget och absolut inte under rusningstrafik. Det är farligt. Kollektivtrafiken är för den som jobbar. Man får försöka promenera i stället och i Sverige bor vi så bra att det ofta inte är så långt till ett promenadstråk eller liknande.”

I kollektivtrafiken är det numera ofta avspärrat i närheten av chauffören. Foto: JOHANNA LUNDBERG/BILDBYRÅN

6) Glöm inte motion

”Man kan vara utomhus och gå på promenader med vänner och väninnor. Men man behöver inte gå i armkrok. Man kan göra annat utomhus också så som att fika och läsa tidningen i solen. Men glöm inte avståndet. Man ska helst inte sitta mittemot varandra, för det är då man andas mot varandra. Man kan gå bredvid varandra när båda har huvudet riktat rakt fram och så vidare. Att vara utomhus är inte alls lika farligt som att vara inomhus. Det är eftersom smittan sprids bättre inomhus.”

Motionera utomhus! Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT NYHETSBYRÅN/NTB scanpix

7) Gå inte till apotek

”Apoteken är direkt farliga då de ofta är ganska trånga och inte alls så luftiga som en hel del matvarubutiker. Om man som 70-plussare behöver något på apoteket får man buda någon. Matvarubutiker bör man fundera på hur de är uppbyggda och gå dit när det är så lite människor som möjligt. När folk inte trängs. När du sedan står i kö till att betala: Håll avståndet”.

Är du äldre: Skicka någon annan till apoteket åt dig. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL

8) Och, så klart: Tvätta händerna

”Man behöver inte vara så extrem att man tvättar händerna hela tiden. Men att tvätta dem när man kommer hem och innan man äter är bra riktlinjer.”

Tvätta händerna! Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL

TV: ”Smittan finns i hela landet”

Biträdanden stadsepidemiolog Anders Wallensten: ”Smittan finns i hela landet”

