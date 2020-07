Agnes Fröberg har bott i trerumslägenheten vid Klippan i Majorna i Göteborg i 28 års tid.

Hon har i sitt liv arbetat mycket med konst och har drivit en rad butiker i Majorna genom åren.

– Eftersom jag hade butiker här, så drog jag mig hitåt. När jag var och tittade på den här lägenheten så blev jag helt betagen av utsikten. Sedan dess har jag bott här, säger hon.

Agnes föll för utsikten när hon flyttade in i lägenheten. Foto: HENRIK JANSSON Agnes menar att hon bekostat flera renoveringar på egen hand. Foto: HENRIK JANSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Agnes beskriver lägenheten som ganska sliten och ovårdad när hon flyttade in, men utsikten gjorde att hon själv lade ner tid och pengar på att renovera den genom åren.

– Tre stycken renoveringar, målat tak och väggar i två omgångar och efter tio år gjorde jag om allting, förklarar hon.

Men nu är det snart slut på Agnes vistelse i lägenheten. På torsdag i nästa vecka vräks hon och kastas ut på gatan, i coronapandemins Göteborg.

Hyresvärden klagade på Agnes

Bakgrunden är att hyresvärden vid flera tillfällen påpekat att Agnes vanvårdat lägenheten och att ohyra letat sig in i den.

– De har varit här vid ett par olika tillfällen. De har klagat på att det varit för mycket grejer här och fotograferat. Till slut kontaktade de en jurist som var här och tog i allt vad han kunde, säger Agnes som först intervjuades i Hem & Hyra som har skrivit om hennes öde.

Till slut vände sig värden till hyresnämnden.

Agnes lades in på sjukhus i samband med att förhandlingarna i rätten skulle inledas. Foto: HENRIK JANSSON Agnes tar sig fram med rullator. Foto: HENRIK JANSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

För Agnes, som har proteser i båda knäna, tar sig fram med rullator och lider av flera kärlsjukdomar kom beskedet som ett hårt slag. I samband med att förhandlingarna inleddes lades hon in på sjukhus och hade svårt att förebereda sig själv och lägenheten för prövningen i rätten.

Rättens beslut: Agnes får lämna lägenheten

Det hela slutade med att rätten beslutade att Agnes hade vanvårdat sin lägenhet och att hon skulle bli tvungen att flytta. Med hjälp av hyresgästföreningens jurister överklagade hon till hovrätten, men även där kom man fram till samma beslut:

Agnes skulle ut ur lägenheten.

Trots att anhöriga letat efter nya boenden så har man inte hittat någon lösning och Agnes är för pigg för att bo på äldreboende.

Agnes måste lämna sin lägenhet sedan 28 år. Foto: HENRIK JANSSON ”Jag har ingenstans att ta vägen”, säger Agnes. Foto: HENRIK JANSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I dagsläget ser det ut som att hon kommer att placeras på ett av kommunens tillfälliga nödboenden, vilket kan innebära ett liv i korridor med delade utrymmen och risk för att bli smittad av corona.

– I normala fall kanske man kunde gästa några goda vänner, men jag kan inte begära det nu. Jag tillhör största riskgruppen och då kan jag inte bo med andra. Jag har ingenstans att ta vägen, det blir katastrof, säger hon.

”Upplever mig hatad och hotad”

Agnes har förståelse för att hyresvärden kan ha upplevt att det var mycket grejer i lägenheten när de kom på besök, men allt beror enligt Agnes på olyckliga sammanträffanden kopplat till nedläggningen av hennes butiker.

Efter flera inbrott och av ekonomiska skäl var hon tvungen att avveckla dem och de personer som övertog lokalerna sålde inte varorna som utlovat, utan skickade hem dem till Agnes, som hade svårt att säga ifrån.

”Det är helt fel att lägenheten är vanvårdad”, säger Agnes. Foto: HENRIK JANSSON Agnes är konstnär och har drivit flera butiker. Foto: HENRIK JANSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Agnes är väldigt kritisk till hyresvärlden, fastighetsbolaget Legato konsult, och är ledsen över att de anser att lägenheten vanvårdats.

– Jag upplever mig hatad och hotad. Det är inte bra för en person med en bräcklig hälsa. Jag tar väldigt illa vid mig, särskilt som att det är helt fel att lägenheten är vanvårdad. Det är precis tvärtom, säger hon.

Grannlägenheter hyrs ut för 1 000 kronor natten

Agnes menar att hennes hyresvärd vill ha bort henne från lägenheten av ekonomiska skäl, så att de kan hyra ut hennes lägenhet.

– Jag ser det som helt omänskligt, kallt och affärsmässigt, säger hon.

Tolv av 35 lägenheter i trapphuset används i dagsläget för just detta syfte. Via en hotelltjänst kan en lägenhet av samma storlek som Agnes hyras för omkring 1 000 kronor per natt.

– Och jag betalar 8 000 i månaden. Det är en viss skillnad, säger Agnes.

Agnes vän Bengt Dahlöf har hjälpt till under processen. Foto: HENRIK JANSSON

Agnes vän Bengt Dahlöf har hjälpt henne under den rättsliga processen och han är mycket kritiskt till hur den skötts.

– Jag tycker inte att Agnes fall har fått en rättvis återspegling i rättsförhandlingar som varit. Det handlar bland annat om att hon legat på sjukhus och inte kunnat förbereda varken sig själv eller lägenheten. Tyvärr kan man konstatera att det inte alls varit något fokus på de förmildrande och förklarande omständigheterna till varför det inte blivit klart i tid till de olika deadlines som varit uppsatta, säger han.

Hyresgästföreningen: ”Absurt”

Hyresgästföreningen har varit inblandad i ärendet sedan överklagan till hovrätten och deras förbundsjurist Johan Candler är skeptisk till att hyresvärlden vill slänga ut Agnes ur lägenheten, trots att ärendet avgjorts juridiskt.

– Det ställs på sin spets, när en person som verkligen tillhör riskgruppen blir vräkt mitt under en pandemi av historiska mått. Det blir nästan absurt att det ska vara på det sättet, säger han.

”Det blir nästan absurt”, säger Johan Candler, förbundsjurist på hyresgästföreningen. Foto: Privat

Candler har själv inte arbetat med ärendet, men enligt den information han har så finns det inget som pekar på att Agnes fortsatt missköter sig.

– Vad jag förstår har det inte varit några problem med hyresbetalningarna och det ska också ha blivit en förbättring av standarden i lägenheten, säger han och fortsätter:

– Bara för att hyresvärden har rätten att avhysa personen så är de inte på något sätt skyldiga att göra det. Lagstiftningen ställer inte upp något krav att de fort måste tvinga ut hyresgästen. De har alla möjligheter i världen och makten ligger i deras händer att visa förståelse och någon form av medmänsklighet.

Vad kan ni från Hyresgästföreningen göra för att påverka hyresvärden i ett sånt här läge?

– Det är redan prövat och fastställt, så det finns inga juridiska vägar att gå. Man är utelämnad till att vädja till hyresvärden. Det man får göra att försöka övertala hyresvärden att inte driva igenom det här. Det vet jag att mina kolleger i regionen försökt göra. Hur den processen har gått kan jag inte svara på, säger han.

”Låter som vi gett oss på en 85-årig dam”

Ett ombud för Agnes hyresvärd Legato konsult har följande att säga om ärendet:

– Det låter som vi gett oss på en 85-årig dam utan anledning, men det finns en dom i tingsrätten och som är överklagad till hovrätten och även avgjord där, säger ombudet.

Ombudet hävdar vidare att man försökt hjälpa Agnes att hitta en ny bostad.

– Motparten har inte gjort särskilt mycket. Domen kom i våras och vi har förlängt tidsfristen med ett halvår till nu. Vi har också erbjudit Agnes ett korttidskontrakt i samma hus, som hon tackat nej till, säger ombudet.

Men det korttidskontrakt som erbjudits Agnes kom enligt mejlkorrenspondens som GT tagit del av först den 16 juli.

”Hon måste få en permanent lösning”

Vid det laget hade artikeln om Agnes situation i Hem & Hyra redan publicerats och de ansvariga var medvetna om att GT sökte dem med anledning av hon skulle vräkas.

I mejlen framgår det dessutom att erbjudandet om kontraktet inte var hyresvärdens egen idé, utan att värden övertalats av en av hyresgästföreningens jurister.

Agnes vän Bengt Dahlöf menar att korttidskontraktet inte är en tillräckligt bra lösning.

– Erbjudandet kom med den press som granskning från media innebär. Agnes har tackat nej eftersom det inte löser något än den absolut mest akuta situationen. När korttidskontraktet skulle löpt ut om fyra månader så skulle vi befinna oss i exakt samma situation igen. Hon måste få en permanent lösning, säger han.