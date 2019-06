219 ton om dagen, 80 000 ton om året. Så mycket bröd slängs eller skickas tillbaka från butikerna till bagerierna i Sverige, visar en forskningsstudie från Högskolan i Borås och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Till skillnad från annat matsvinn sker en större del av brödsvinnet innan det når konsumenten, uppger SVT. De stora bagerierna har ett avtal med butikskedjorna och tar tillbaka bröd som närmar sig utgångsdatumet och fyller på med färska produkter. Butikerna betalar för brödet som kunderna köper.

– Vår forskning visar att brödhanteringen är ineffektiv enligt den modell man arbetar efter i dag, säger Kim Bolton, en av forskarna som gjort rapporten.

Returmodellen ett problem

Föreningen Matsvinnet tycker att för mycket bröd bakas i onödan.

– Ska vi minska matsvinnet är det viktigt att vi tar tag i just det stora svinnet av bröd. Klarar vi inte matsvinnet, så klarar vi inte klimatet, säger ledamoten Louise Ungerth.

Enligt studien uppskattas brödsvinnet i Sverige till 15 procent vilket alltså motsvarar 260 000 brödskivor i timmen dygnet runt, året runt.

Enligt Naturvårdsverket uppgår det totala matsvinnet i Sverige till 1,3 miljoner ton per år, vilket motsvarar närmare 3 561 ton per dag. När det gäller just brödet så har forskarna konstaterat att returmodellen är en statistiskt säkerställd riskfaktor för att svinnet ökar, skriver SVT.

Det händer med brödet

Butikspersonalen på Ica Kvantum i Värtahamnen i Stockholm håller med om det och tycker att det finns bättre lösningar för att komma tillrätta med problemet. Ett sätt skulle kunna vara att butikerna själva tar hand om beställningarna.

– Vi vet vad som säljer och skulle också kunna sänka priset på bröd som är nära bäst-före-datum om vi hade eget ansvar. Precis som vi har för andra varor här i butiken, säger Frida Ohlsson, brödansvarig på ICA Kvantum i Värtahamnen.

SVT uppger att det av brödet som skickas tillbaka till bageriet tillverkas bland annat jäst, etanol, djurfoder och biogas eller så bränns det i fjärrvärmeverk.

