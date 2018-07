Basistens oväntade klädsel – T-shirt med Hisingentryck

På lördagskvällen klev rockbandet Guns N' Roses in på ett utsålt Ullevi. Frontfiguren Axl Rose äntrade scenen vid 20.40, vilket var 25 minuter efter utsatt tid.

Men förseningen kanske inte kom som en överraskning för inbitna fans och tidigare konserbesökare. Vid en tidigare spelning som bandet gjorde på Sweden Rock 2010 steg Axl Rose nämligen upp på scen nästan en timme försenad – vilket resulterade i att publiken öppet buade ut rockstjärnan.

Den här gången blev det däremot inga burop. I stället möttes Axl Rose, iklädd svart hatt, rödtintade solglasögon och boots i ormskin, av publikens jubel när han klev på scenen på Ullevi.

Axl Rose och basisten Duff McKagan på Ullevi. Foto: JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES

Oväntade klädvalet

Ett klädval som kanske stack ut ännu mer under kvällen var basisten Duff McKagans, som var klädd i svarta jeans, svart skinnväst – och en rockig t-shirt som det stod ”the Hisingen” på. Under det eldflammiga trycket fanns även texten ”Where the action is now”.

T-shirtens härkomst och betydelse är i nuläget okänd, men att valet av klädsel skulle ha varit en avsiktlig flört med Hisings- och Göteborgsborna är inte helt osannolikt. Förband för kvällen var Graveyard från just Hisingen.

Efter att ungefär halva spelningen hade gått var dock t-shirten spårlöst försvunnen och Duff McKagan var iklädd en ny outfit – den här gången med Sverigekoppling i form av bandet Helocopters logga.