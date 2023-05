Varningen: Sänkningen kan leda till dieselbrist

Det finns flera anledningar till oro, enligt Preem. Dels för klimatmålen, dels för hur det ska påverka svensk konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

– En kraftigt sänkt reduktionsplikt innebär att vi för över efterfrågan till fossila produkter. Det finns en faktisk risk att vi inte kan trygga försörjningen av drivmedel i Sverige, säger Dani Backteg.

Sänkt reduktionsplikt innebär att mindre drivmedel med förnybart ursprung blandas in i bensinen och dieseln. Då behövs i stället mer olja.

– Den oljan kommer ju inte från Sverige, utan i vårt fall i hög grad från Norge och Nordsjön. Men det är begränsade volymer som finns där. Då ska man importera den från andra delar av världen.

Preem: Kan leda till ransonering

Dieseln som används delar i norra Europa kallas ”vinterdiesel” och klarar det kyligare vädret här bättre.

Kapaciteten att producera den har minskat. Raffinaderier i norra Europa har ställt om eller stängt ner för att möta de nya kraven på högre andel biodrivmedel, säger Dani Backteg.

– Nu står man i en situation där man inte kommer kunna producera lika mycket drivmedel som det nu signaleras om. Då uppstår det en utmaning.

Han jämför med bränslekrisen i Storbritannien där det blev ransonering.

– Har man otur att det kan gå så pass långt.

För Preem innebär beskedet inga förändringar.

– Vi tror på biodrivmedel och har slagit fast att vi ska vara klimatneutrala 2035. Den planen ligger fast. De biodrivmedel vi producerar kommer snarare gå på transport, säger Dani Backteg.

Circle K: ”Olyckligt”

Bensinkedjan Circle K delar bilden av det finns utmaningar för den svenska dieselförsörjningen.

– Det kan bli tight för den, absolut. Det är inte så att det finns ett överutbud av diesel på marknaden, säger Lennart Olsson, ansvarig för drivmedelsprissättning och biodrivmedel på Circle K.

Beskedet att sänka reduktionsplikten så kraftigt är olyckligt, enligt honom. De har föreslagit en sänkning till nivån där den infördes – 19,3 procent.

– Det tyckte vi var en rimlig nivå där man bibehåller en stor del av konkurrenskraften för svenska företag med sänkta priser och har en ganska god reduktionsplikt fortsatt som man kan utgå ifrån efter de här åren.

Regeringen hade behövt sprida gracerna i stället för att lägga alla ägg i en korg, säger Lennart Olsson.

– Vi står bakom en omställning. Vi har gjort en färdplan för att ställa om, och drivmedel är en bärare för andra branscher.

Reduktionsplikt Reduktionsplikten innebär att bensinbolagen måste blanda i en viss mängd biobränsle i bensin och diesel för att uppnå en fastställd minskning av utsläppen från transporter. Biobränsle är dyrare och höjer därmed literpriserna. En sänkning av reduktionsplikten innebär kraftigt ökade utsläpp och att Sverige får svårt att nå sina klimatmål till 2030, vilket bland annat Naturvårdsverket varnat för. Regeringen och SD vill istället satsa på elektrifiering av fordonsflottan och att biobränslet i stället ska användas i flyg- och sjöfart. Trafikverket har också bedömt att biodrivmedlen behövs ett tag till. Inte ens om det bara skulle säljas ellastbilar och elbilar från och med i år – vilket är orealistiskt – så skulle det räcka för att nå målen. Källa: TT Visa mer

Drivkraft Sverige: ”Slakt”

Branschorganisationen Drivkraft Sveriges vd Jessica Alenius kallar sänkningen för en ”slakt av reduktionsplikten”.

– Det slår undan benen på den överenskommelse som politiken hade med drivmedelsbranschen om omställningen, och det kommer slå undan benen på våra möjligheter att nå klimatmålen.

Den sänks alldeles för mycket, menar hon.

– Vi förstår att man har gått till val på att sänka priserna. Men i vågskålen ligger att dieselpriserna minskat med cirka 8 kronor per liter sedan valrörelsen utan att regeringen har vidtagit några åtgärder, säger Alenius och fortsätter:

– Många av de priskomponenter som utgör diesel- eller bensinpriset sätts på en marknad som inte regeringen råder över.

Regeringens besked

Under söndagen kom beskedet att Tidöpartierna enats om att sänka reduktionsplikten till 6 procent för bensin och diesel under mandatperioden. De kan göra att dieseln 5,50 kronor billigare per liter nästa år jämfört med om reduktionsplikten behållits på samma nivå, enligt regeringen och Sverigedemokraterna.

”Det har visat sig att reduktionsplikten inte är effektiv klimatpolitik. Vi väljer i stället att värna hushållen som pressas hårt i denna svåra ekonomiska situation”, skriver partiledarna på DN Debatt.

Jessica Alenius betonar att den förväntade prissänkningen baseras på en teoretisk bedömning.

– Om vi väljer att minska biodrivmedel så kraftigt som regeringen nu föreslår innebär det att marknaden kommer förändras för biodrivmedel.

– Regeringen har ingen möjlighet att påverka marknadspriserna.

För bensin blir skillnaden i pris mycket liten – om någon alls, enligt TT.

I dag ligger den svenska reduktionsplikten på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

