USA-börsen fortsätter nedåt – nytt årslägsta

Veckans sista handelsdag slutade – precis som så många andra dagar det här året – med röda siffror på aktiehandlarnas skärmar.

S&P 500-index backade 1,5 procent och befinner sig därmed på den lägsta nivån sedan årsskiftet. Nedgången innebär att det breda indexet har förlorat 2,9 procent under den gångna veckan, och drygt 9 procent under september. Under helåret räknas nedgången till sammanlagt 25,0 procent, som ska jämföras med Stockholmsbörsens breda index som tappat drygt 32 procent.

Dow Jones industriindex backade 1,7 procent, och tekniktunga Nasdaqs kompositindex föll 1,5 procent.

Twitter steg 3,1 procent, samtidigt som modejätten Nike rasade 12,4 procent. Bland förlorarna finns även fordonstillverkaren General Motors som tappade 3,0 procent, och flygplanstillverkaren Boeing som sjönk 2,9 procent.

Oljepriset rörde sig nedåt under dagen. Ett fat WTI-olja handlas för knappt 80 dollar, och ett fat Brentolja för knappt 88 dollar.