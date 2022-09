Instagram krävs på fyra miljarder i böter

Orsaken till böterna är enligt irländska IT-säkerhetsmyndigheten att barns personliga information, som deras telefonnummer och mejladresser, i vissa fall kunnat ses av andra Instagram-användare.

– Det här var ett allvarligt intrång som hade betydande följder vad gäller skyddandet av användarna vilket potentiellt kunde lett till skadliga konsekvenser för barn som använder Instagram, säger Andy Burrows vid National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

En talesperson för Instagrams ägare Meta säger till BBC att man kommer att överklaga beslutet som de hävdar är baserat på ”gamla inställningar som vi uppdaterat för över ett år sedan”.