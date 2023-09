Enligt Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elhandelsbolaget Bixia, har vädret nu en tid varit riktigt, riktigt gynnsamt för elprisproduktionen. Regn i Norge, blåst i Tyskland och så soligt på det.

– Vattenmagasinen i Norge är fulla, och vattenkraftsproducenterna trycker på med produktionen, för de vet att det kommer mer regn. Sedan har det blåst mycket, säger han.

Det har helt enkelt blivit en överproduktion av el, och det har gjort att priserna blir riktigt låga, till och med negativa i Europa under vissa tider.

– Vi importerar el från Tyskland, för elen är billigare där. Det kan ske under ett antal timmar nu.

De superlåga priserna väntas vara under denna vecka och nästa. Enligt Bixia väntas medelpriset för nästa vecka landa på 5 öre per kWh.

Frågan är om det är dags att fira slutet på elkrisen.

– Nej, så kan man inte säga. Men det är mycket bättre förutsättningar nu än förra hösten.

Kraften som finns lagrad i vattenmagasinen innebär 30 terawattimmar, vilket motsvarar skillnaden i elförbrukning mellan en svinkall och en normal vinter, förklarar han. Det gör att vi har en marginal nu.

– Det har lugnat ned marknaden. Förväntansbilden nu är att elpriset kommer att ligga i genomsnitt på 65 öre per kWh under första kvartalet 2024. Under förra året vid den här tiden låg förväntningarna på 5 kronor per kWh, säger Johan Sigvardsson.