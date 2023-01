Det som händer i svensk ekonomi nu är ”nästan exakt vad man kan förvänta sig kommer att hända”. Det säger Stefan Ingves, avgående riksbankschef, i en intervju med den amerikanska tv-kanalen CNBC.

– Jag har gång på gång sagt att svenska hushålls skuldnivå är alldeles för hög och att domedagen kommer att komma när räntorna går upp – och nu går räntorna upp.

De svenska bostadspriserna har under de senaste åren stigit enorm, plus nästan 20 procent, under pandemiåren, för att nu rasa med nästan lika mycket.

Men den utvecklingen förvånar inte Ingves givet den ”dysfunktionella” naturen i marknaden.

Skyller på politikerna

När Stefan Ingves meddelade sin avgång fick den kurs han hållit skarp kritik från flera håll.

Belackarna menar att Riksbankens räntepolitik de senaste tio åren har eldat på bostads- och fastighetspriser, drivit på Stockholmsbörsen att bli en av världens snabbast växande och försvagat kronan.

Att Riksbanken tycktes som tagna på sängen av händelseutvecklingen under 2022 menar de är en av orsakerna till att räntepolitiken, med strikt mål om 2 procent, havererat.

Men trots att de svenska fastighetspriserna gynnats av låga räntor menar Stefan Ingves att politikerna skulle ha tagit ett större ansvar:

– Det har inte funnits en vilja från politiskt håll att reda ut dessa frågor och det är därför vi är här, säger han i intervjun.

Hyllas av kollegor

Stefan Ingves har lett Riksbanken i 17 år och gör sina sista dagar i stjärnglans från internationella kolleger.

På plats i Stockholm för Riksbankens internationella symposium deltar 170 internationella digniteter och högste chef för Storbritanniens centralbank, Andrew Bailey, passade på att tacka sin svenske kollega.

– Stefan, jag vill personligen tacka dig för den visdom och erfarenhet du har delat med dig av. Jag ska också säga att i många av mina diskussioner med Stefan lärt mig mycket om Sverige, sade Bailey.

