Ränta på ränta-effekten innebär att du får avkastning på ditt sparade belopp plus intjänad ränta – och på det sättet växer pengarna exponentiellt. Det brukar ofta kallas snöbollseffekt och gör att även små belopp på sikt kan växa till stora summor.

Föreställ dig att du sätter in 10 000 kronor på ett sparkonto 1 januari och att det är 1 procent ränta på sparkontot. Räntan räknas årsvis, så när året är slut har du 10 100 kronor på ditt sparkonto. Du har kvar pengarna på sparkontot under hela år två också, och räntan är fortfarande 1 procent. Men år två tjänar du ju 1 procents ränta på hela summan på ditt sparkonto, alltså 10 100 kronor. Så i slutet av år två kommer du att ha 10 201 kronor på ditt sparkonto. Gör du på samma sätt under år tre kommer du i slutet av det året att ha 10 303 kronor på kontot.

Uträkning:

År 1: 10 000 x 1,01 = 10 100

År 2: 10 100 x 1,01 = 10 201

År 3: 10 201 x 1,01 = 10 303

Källa: Avanza