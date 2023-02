Flera personer hörde under morgonen av sig till Expressen och berättade att de inte kom fram till Skatteverket.

– Just nu går det inte att ringa in via vår växel eller till skatteupplysningen. Felsökning pågår, och vi har just nu ingen prognos, säger Johan Persson, presstalesperson hos Skatteverket.

Vid 09.40 uppdaterar Skatteverket med att allt ska fungera som vanligt igen.

Under måndagen drabbades myndigheten också av tekniska problem. Under delar av dagen gick det inte att logga in i e-tjänsterna, men felet löste sig under eftermiddagen.