Många svenskar oroar sig för de stundande räntekostnaderna. Det visar Skandiamäklarnas undersökning Räntetempen.

Mer än var tredje svensk, 35 procent, är oroliga för Riksbankens besked på torsdagen, som enligt flera bedömare kommer innebära en höjning av styrräntan med 0,5 procentenheter.

De som är mest oroliga är barnfamiljerna, och då särskilt de som har yngre barn. Nästan 60 procent, varav en tredjedel av dessa uppger att de är mycket oroade.

– Bostadsmarknaden påverkas i hög grad av de ökade bolåneräntorna och vi märker av en stor osäkerhet bland spekulanter kring hur höga boendekostnaderna faktiskt kommer bli, Andreas Moritz, vd på Skandiamäklarna, i ett pressmeddelande.

Många svenskar på bristningsgränsen

Enligt undersökningen hade var femte svensk inte klarat en ökad boendekostnad på 1 000 kronor i månaden.

– I vår senaste undersökning ser vi att även en liten kostnadsökning blir svår för många svenskar att klara av, säger Andreas Moritz.

För många kan den kommande räntehöjningen innebära att den gränsen snart nås.

Ljuset i tunneln

Ett litet ljus på horisonten kan vara att Riksbankens räntehöjningar inte har fått ett lika stort genomslag på bolåneräntorna som väntat. Det menar Swedbank i en sin analys från januari.

Deras prognos då var att styrräntan toppar på 3 procent och att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,0 procent i i början av året för att därefter ligga relativt still och börja sjunka först under nästa år. Det är en sänkning från 4,75 procent i den senaste prognosen från början av december, och så sent i november spådde banken att räntan skulle toppa på 5,0 procent.

Nordea är dock inte lika optimistiska i sin senaste analys. I ett kundbrev som Dagens Industri tagit del av skriver chefsanalytiker Torbjörn Isaksson att banken räknar med ytterligare höjningar från Riksbanken under året.

”Vi räknar med att den nya banan kommer att visa en hög sannolikhet för en räntehöjning med 25 punkter i april och att den även kommer att indikera en viss sannolikhet för en höjning i mitten av året, för att därefter plana ut”, skriver han.

