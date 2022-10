Resebolaget Detur begärs i konkurs

Detur skriver på sin hemsida att marknaden för solresor inte återhämtat sig som väntat efter pandemin och att dess ”skugga” liksom kriget i Ukraina bidragit till att ”det har varit färre som velat, eller kunnat, resa”.

”De operativa kostnaderna med ökande och svårbedömda kostnader för flygbränsle har försatt bolaget i en sådan position att ledningen har tvingats konstatera att det inte längre är meningsfullt att fortsätta ansträngningarna med omorganisation, rekapitalisering eller alternativt försäljning och måste tyvärr meddela att Detur tvingas begära sig själva i konkurs”, skriver bolaget bland annat.

Uppmaningen till resenärerna

Bolaget uppmanar drabbade resenärer att bestrida sina betalningar hos utfärdande bank för att på det sättet återbetalas. Bolaget skriver vidare att drabbade kan vända sig till Kammarkollegiet och begära ersättning enligt resegarantin, alternativt ställa krav hos konkursförvaltaren.

Expressen har i flera artiklar rapporterat om rese- och charterbolaget Detur, där kunderna bland annat vittnat om resor som avbokats och man i stället erbjudits en betydligt dyrare ombokning. Förra månaden blev svenska charterresenärer, som bokat och betalt sin resa och boende via bolaget, utslängda från sina hotell på Alanya. Enligt hotellägarna hade Detur inte betalat för sina gäster, som i sin tur krävdes på pengar. Detur nekade och hävdade att det rörde sig om en ”bluff”.

120 avgångar ställdes in

Bolaget meddelade redan förra månaden att de ställde in resten av chartersäsongen i samband med att en ombildning av bolaget skulle ske. Expressen har under sensommaren och hösten varit i kontakt med flera personer som bokat resor med Detur, för att senare få reda på att deras resor ställts in.

I april avslöjade SVT Nyheter Västernorrland att omkring 120 av Deturs avgångar i Sverige hade ställts in dittills i år, vilket motsvarade ungefär 15 procent av alla lågprisresor företaget sålt inför vårsäsongen. Detta fick Konsumentverket att granska bolaget. Enligt granskningen har Detur via sin sajt annonserat ut och låtit kunder köpa resor som redan var inställda.

Aftonbladet var först med att rapportera om konkursnyheten.