De juridiska efterdyningarna till det havererade pensionsbolaget Allra med dess ppm-fonder är allt anat än över. Nu pågår sökandet och jakten efter pengar som kan föras över till de cirka 130 000 personer som sparade i bolagets fonder.

Pensionsmyndigheten har fått in 100 miljoner kronor som Kronofogden lyckats utmäta. Pengarna finns i dag på ett konto hos Pensionsmyndigheten.

– Vi håller nu på att räkna med skadan fördelad på spararna. Men det är många sparare och det är en komplex beräkning, säger Anna Åkesson.

De riktigt stora vinnarna är advokaterna som hanterar de olika processdelarna. Enligt Pensionsmyndigheten uppgick ombudskostnaderna till 47 miljoner kronor vid årsskiftet. Kostnaderna belastar kollektivet inom premiepensionssparandet vilket betyder att alla ppm-sparare får lite känning av smällen.

Fakta Allra I början av år 2017 förvaltade Allra pensioner till ett värde av omkring 19 miljarder kronor åt cirka 130.000 sparare. Därmed var Allra en av de största aktörerna inom ppm-systemet. Den 14 februari 2017 beslutade Pensionsmyndigheten att köpstoppa Allras fyra fonder medan myndigheten utredde om Allra skulle finnas kvar på premiepensionens fondtorg. Bakgrunden var upprepade klagomål från sparare och misstankar om stora interna transaktioner som inte var fördel för spararna. En månad senare polisanmälde Pensionsmyndigheten Allra, som enligt pensionsmyndighetens utredning har ägnat sig åt stora interna transaktioner utan att kunna motivera hur de gagnat spararna. Allra kastades ut från fondtorget.

Det är oklart när pengarna når de tidigare spararna i Allras fonder.

– Vi hoppas att utbetalningarna kan ske under hösten. Men det är ett ganska stort arbete att göra beräkningarna. Man måste gå ned på individnivå. När gick person in och ut i fonderna och räkna ut summar per person. Det är ett ganska omfattande jobb som ska göras, säger Anna Åkesson.

De dömda huvudpersonerna i Allra-härvan: Från vänster: Alexander Ernsberger, David Persson Rothman, Olle Marcusson och Johan Bergsgård. Alla förnekar att de gjort något brottsligt,

Det är inte enbart de fyra huvudpersonerna kring Allra-härvan som nu är fokus.

SEB krävs på 431 miljoner

Pensionsmyndigheten har även siktet inställt på berörda revisionsföretag och banker som fungerade som förvaringsinstitut. Till den senare gruppen hör banken SEB där Pensionsmyndigheten riktat ett krav på 431 miljoner kronor.

I ett 47 sidor långt utkast till stämning mot SEB skriver Pensionsmyndighetens advokater bland annat att ”SEB underlåtit att vidta meningsfulla kontroller” och ”Sammanfattningsvis har SEB att svara för den skada som uppkommit”.

– Vi har förhoppningar om att vi ska få in mer pengar via berörda förvaringsinstitut och revisionsföretag, säger Anna Åkesson till Expressen.

SEB har tillbakavisat kravet. Om parterna inte kan enas om en förlikning hamnar tvisten i Stockholms tingsrätt.

Samtidigt pågår fortfarande konkursutredningarna som gäller de fyra dömda Allra-profilerna och de försvunna nyckelpersonerna Ewran Mersin och Mattias Bengtsson, som aldrig blev åtalade, men skadeståndsskyldiga i var sin dom i Stockholms tingsrätt.

Ewran Mersin, utbildad på Handelshögskolan i Stockholm, utpekas som hjärnan bakom Allra-härvan. Foto: ALLRA

I Svea hovrättens fällande domar mot de fyra Allra-profilerna pekade man även på Ewran Mersin som aldrig kunde förhöras eftersom han var spårlöst försvunnen.

– Hovrätten pekade ut Ewran som hjärnan bakom Allra, har kammaråklagare Thomas Hertz, tidigare sagt till Expressen.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, misstänker att Ewran Mersin, som är turkisk medborgare, gömmer sig i Turkiet eller Dubai.

Förvaltningsrätten i Stockholm har upptaxerat Ewran Mersin för inkomståren 2012 och 2013. Han anklagas för att med hjälp av avancerade upplägg i bolag kopplade till pensionshärvan ha tagit ut lön utan att betala inkomstskatt.

3 900 000 kronor för 2012.

8 807 400 kronor för 2013.

Domstolen slår också fast att Ewran Mersin måste betala ett 40 procentigt skattetillägg ovanpå.

Både Ewran Mersin och Mattias Bengtsson har dömts i tvistemålsdelen att vara soldariskt ansvariga tillsammans med de fyra Allra-profilerna för skadeståndet till pensionsspararna.