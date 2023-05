Snittpriset på el sjunker i Norrland till 4 öre per kilowattimme (kWh) under onsdagsdygnet. I elområde 3, Svealand och norra Götaland, faller priset till 9 öre medan skåningarna får betala 31 öre per kWh, ner från 62 öre på tisdagen, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool.

Under natten till onsdag blir det dessutom superrea i hela landet, med negativa börspriser på runt två öre. Som vanligt handlar det om starka vindar och mycket vindkraft, framför allt i Sydsverige och Danmark, när priset hamnar på minussidan. Det är extra tydligt om det sker nattetid när förbrukningen är låg.

Men sen vänder det lika häftigt upp, i alla fall i Sydsverige, elområde 4, där priset sent på onsdagen stiger till över 1:40 kronor/kWh när vinden mojnar.

Minuspriser har ingen direkt praktiskt betydelse, mer än att det är extra billigt. Ingen kund får pengar tillbaka eftersom det tillkommer massa avgifter ovanpå börspriset. De flesta producenter säljer dessutom ofta stora delar av sin el till förutbestämda priser.

Att det blir minus under enstaka timmar handlar mer om att efterfrågan på elmarknaden är så pass mycket lägre än tillgången på el när det blåser mycket nattetid när förbrukningen är väldigt låg. Det finns för mycket el helt enkelt, och den går inte att lagra i någon större utsträckning.

Timpriset är mest intressant för dem med timprisavtal. Annars är det för de flesta med rörligt elavtal månadssnittet som är det väsentliga.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på en dryg krona per kWh.