Det bokstavligen strömmar in pengar från den norska vattenkraften rätt in i statskassan. Bara under den senaste veckan har de tjänat dryga 508 miljoner kronor – om dagen. De år som inte går i elkrisens spår brukar den siffran bara vara 64 miljoner.

Norska VG som har räknat på statens intäkter av vattenkraften konstaterar att kassaklirret förvisso ljudit särskilt högt just under den senaste veckan men att den norska staten ändå har tjänat 39 extra miljarder på den dyra norska elen hittills i år.

44 miljarder i stödåtgärder

Men precis som alla andra stater dras också den norska med stora utgiftsposter. Landets finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) räknar med att ha lagt minst 44 miljarder kronor på olika stödåtgärder innan året är slut. Det handlar om elstöd, reducerade elavgifter, bostadsstöd och andra riktade åtgärder till utsatta grupper.

– Det är enorma belopp. Det är viktigt att vi skapar mesta möjliga trygghet åt folk, säger Vedum.

Han tycker inte att VG:s räkneexempel gör den norska regeringens arbete med att dämpa effekterna av elkrisen rättvisa.

Den norska staten är heller inte ensamt om att tälja guld av de höga elpriserna. I början av augusti rapporterade NRK att Sverige köper billig el från norra Norge och sedan säljer den dyrt till södra Norge. Upplägget beskrevs som en ”guldgruva” för Sverige och var möjligt tack vare en överproduktion av el i Nordnorge och dålig överföringskapacitet till syd.

