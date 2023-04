Det är 73 namngivna lokförare som stäms av MTR.

MTR begär att Arbetsdomstolen förklarar den vilda strejken olovlig och fattar ett provisoriskt beslut om att de 73 lokförarna måste återgå till arbetet.

I vanliga fall begärs skadestånd på 3000 kronor per person vid vilda strejker. Men MTR vill ha dubbelt så mycket och har skickat in begäran på skadestånd på 6 000 kronor per strejkande, enligt tidningen.

MTR begär även 100 000 kronor i skadestånd från fackförbundet Seko.

Trots att fackförbundet tagit avstånd från Strejken hävdar MTR att företrädare för Seko:s pendelklubb vid MTR meddelat att det inte är deras ansvar att lokförarna kommer tillbaka till jobbet och därför kräver man skadestånd även från facket.

Av stämningsansökan, som Expressen tagit del av, framgår att arbetsgivarparten yrkar att ”Arbetsdomstolen förpliktigar Seko att utge allmänt skadestånd, jämte ränta”.

Men Jonas Pettersson, kommunikationschef på Seko, hävdar att det inte är korrekt att Seko stämts av MTR.

– Det är fel, säger han.