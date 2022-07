Tillsammans med över 40 andra redaktioner via The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) visar The Guardian hur Uber arbetade för att ta över taxibranschen.

Läckan omfattar över 124 000 dokument och visar på flera graverande uppgifter för taxiuppstickaren och rör åren 2013 till 2017 när en av grundarna, Travis Kalanick, styrde bolaget.

När Uber slog sig in på världsmarknaden med sin appbaserade taxitjänst stötte bolaget på mycket patrull – framför allt från taxibranschen. I många länder var taxibranschen hårt reglerad vilket kraftigt försvårade Ubers affärsidé.

”Jävligt olagliga”

För att växa så lät Uber bända och brytar lagar och var enligt The Guardian fullt medvetna om detta.

– Ibland har vi problem eftersom, ja, vi är jävligt olagliga, skrev bolagets kommunikationschef Nairi Hourdajian i ett internt meddelande.

Enligt uppgifter från läckan var planen att lägga 90 miljoner dollar, strax under en miljard svenska kronor, på lobbyarbete och PR år 2016.

”Våld garanterar succé”

Att Uber-chaufförer utsattes för våld på grund av missnöjet mot företaget var inte ovanligt – och enligt läckan kan företaget ha sett fördelar med det.

2016 genomfördes en stor protest mot Uber i Paris med taxichaufförer från Frankrike, Belgien, Spanien och Italien där gator blockerades och ett 20-tal taxichaufförer greps.

I en läckt konversation mellan Travis Kalanick och flera Uber-toppar uttrycks en oro att skicka in Uber-chaufförer till demonstranterna på grund av våldsrisken – men Kalanick menade att det troligtvis var värt det.

”Jag tror att det är värt det, våld garanterar succé”, svarade han enligt dokumenten.

Erkänner tidigare misstag

Att på liknande sätt använda våldet och ilskan mot Uber till sin fördel gjordes också i bland annat Italien, Spanien och Schweiz enligt de läckta dokumenten. En Uber-topp menar att det var en del i strategin att använda våldet mot förarna för att hålla ”kontroversen brinnande” och tvinga fram lagändringar.

I ett uttalande kopplat till läckan erkänner Uber att man gjort misstag men att företaget ändrats sedan 2017.

”Vi har inte och kommer inte be om ursäkt för tidigare beteenden som inte är i linje med våra nuvarande värderingar”, skriver bolaget.

