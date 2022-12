Kryptokungen gripen på Bahamas – ska lämnas ut

Gripandet av Sam Bankman-Fried skedde efter att åklagare väckt åtal mot honom, rapporterar New York Times och citerar ett uttalande från Bahamas regering. Åklagare i New York bekräftar att åtalet väckts och att det kommer att offentliggöras under tisdagen. Bland åtalspunkterna finns enligt tidningen en rad olika typer av bedrägerier och pengatvätt.

Sam Bankman-Fried kryptoimperium har kollapsat fullständigt i rekordfart.

2019 lanserade han kryptobörsen FTX som blev en enorm framgång och gjorde honom till miljardär många gånger om. Börsen var en gång kryptovärldens näst största.

Ansökte om konkurs

Men förra månaden fick FTX – och Bankman-Frieds andra kryptobolag Alameda – plötsligt en likviditetskris och ansökte om konkurs. Samtidigt raderades Sam Bankman-Frieds personliga förmögenhet nära nog fullständigt.

Med i fallet drogs minst en miljon kunder som investerat i FTX. Kraschen har beskrivits som en av de mest plötsliga och svåra i USA:s historia.

– Jag har inte medvetet begått några bedrägerier, jag anser inte att jag gjort det. Jag ville inte att något av det här skulle hända, men jag var uppenbarligen inte i närheten av lika kompetent som jag trodde, sa han till BBC i helgen.

Sedan kraschen blev ett faktum har Sam Bankman-Fried utretts av USA:s justitiedepartement och han skulle under tisdagen inställa sig för ett virtuellt förhör i kongressen.

En av huvudfrågorna i utredningen gäller en ”bakdörr” som funnits i FTX:s redovisningssystem, där man kunnat ändra i företagets finansiella register utan att systemet reagerar. Enligt en rapport från Reuters ska Bankman-Fried ha använt denna bakdörr för att överföra 10 miljarder dollar från FTX till Alameda. Minst en miljard dollar saknas fortfarande. Bankman-Fried har nekat till att ha haft kännedom om denna bakdörr.

