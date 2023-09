Hoppet om ett tidsbegränsat straff tog definitivt slut för topptjänstemannen Peyman Kia när Högsta domstolen den 19 september slog fast att de inte tänkte ta upp hans fall till prövning. Gallerdörren slog igen och livstidsdomen för grovt spioneri för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU stod fast.

I samma ögonblick som HD kom med sitt besked blev domen slutligen fastställd.

Chefen vill få Peyman Kia sparkad

Och Statens ansvarsnämnd aktiverar nu hans fall. På nämndens bord ligger en begäran från Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlman om att han ska avskedas vilande i avvaktan på att hans fall ska mala igenom domstolarna.

”Då Peyman Kia har dömts för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift, både innan och under den tid har varit anställd vid myndigheten, anser Livsmedelsverket att förtroende för Peyman Kia är helt förbrukat”, skriver Annica Sohlström i sin anmälan.

Ansvarsnämndens kansli uppger att hans fall ska behandlas inom kort.

Livsmedelverkets generaldirektör Annica Sohlström invigdes i säpos spaningar mot sin medarbetare Peyman Kia. Nu vill hon ha honom sparkad från myndigheten Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mejlet som stoppade Peyman Kias lön

Peyman Kia har varit avstängd utan lön sedan gripandet i stadsdelen Gottsunda i Uppsala morgonen den 20 september 2021. Han var då på väg till konferens med Livsmedelsverkets ledningsgrupp på Rånäs slott i Roslagen.

Han har inte fått en enda krona från den dagen han greps. Löneutbetalningarna stoppades samma vecka.

På kvällen den 24 september 2021 skickade Livsmedelsverkets HR-chef Moa Hjertson ett mejl till den ansvarige för löneutbetalningarna om att Peyman Kia inte skulle få någon lön längre.

”Hej, Vill att du stoppar lön för Peyman Kia från måndag 20/9‐21 tills vidare till följd av att han inte står till arbetsgivarens förfogande”, skrev hon i mejlet.

Slutet närmade sig för Peyman Kia

För Peyman Kia var den här dagen början till slutet på hans närmast spikraka karriär som tjänsteman i statsförvaltningen. Med bland annat en jur kand i bagaget från Uppsala universitet gick han via några år i Tullverket vidare in i den hemliga världen hos Säkerhetspolisen, flera år inom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must och åter till Säpo för att i slutet av 2015 ta ett jobb inom Livsmedelsverket som ledde till en toppbefattning nära generaldirektör Annica Sohlström. Han fick titeln säkerhetsskyddschef.

Peyman Kia jobbade under två perioder hos Säkerhetspolisen.

Peyman Kia skickas till Kumla

För Peyman Kia går tillvaron snart in i den grå anstaltsvardagen.

Kriminalvården har fattat beslut om att Peyman Kia ska transporteras från Kronobergshäktet på Kungsholmen i Stockholm till kriminalvårdsanstalten Kumla och den så kallade Riksmottagningen.

Där ska han frågas ut och analyseras innan det definitiva beslutet tas om hur han ska avtjäna den obestämda tid som livstidsstraffet innebär för honom.

Får inte vistas med medfångar

Peyman Kia kan utgå från att han får samma specialbehandling som han fått Kronobergshäktet där personalen efter en säkerhetsanalys inte ansett sig kunna placera honom på en större gemensamhetsavdelning för häktade som inte har några speciella restriktioner.

Kriminalvården har hänvisat till säkerhetsskäl som en förklaring till varför han inte får vistas med medfångar. Men i bakgrunden finns också andra skäl: Fruktan för att han via sina medfångar ska lyckas smuggla ut kodad information till sina tidigare ryska ”arbetsmottagare”.