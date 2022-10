Måndagens prisnivåer kan jämföras med söndagens dagspris på 20 öre per kilowattimme i hela landet.

Prisuppgången på måndagen ligger i linje med vanliga prisrörelser på elbörsen när förbrukningen ökar i samband med att arbetsveckan inleds på kontor och fabriker runt om i landet.

I elområde 3 och 4 – där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ingår – lyfter elpriset samtidigt till 88 öre per kilowattimme. Det kan jämföras med fredagens dagspris på 1:66 kronor per kilowattimme.

Den stora prisskillnaden mot fredagens nivå kan hänga samman med prognoser om gynnsamma väderförhållanden för vindkraft då ett blåsigt oväder drar in över de södra delarna av landet.

Under den så kallade höglasttimmen mellan klockan 8 och 9, när elanvändningen toppar, lyfter priset i elområde 3 och 4 till 1:87 kronor per kilowattimme under måndagens handel.