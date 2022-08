”Låt resan bli en del av äventyret. Res medan du sover och vakna upp i Hamburg redo att fånga dagen. Från färdigbäddade sovkupéer till bekväma liggkupéer eller det billigaste alternativet sittplats, oavsett så finns det något som passar dig på SJ EuroNight.”

Så lät SJ:s reklam inför omstarten för direkttåg sträckan Stockholm–Hamburg med året-runt-trafik som legat nere sedan 1994.

Tåget som det klimatsmarta alternativet ut i Europa är också en politisk önskedröm och allmänhetens efterfrågetryck har ökat markant. Det var Miljöpartiet i regeringsställning som drev på en nysatsning på internationell järnvägstrafik från Sverige.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och dåvarande finansmarknadsminister Per Bolund (MP) fotograferade på Stockholms central sommaren 2020 i samband med regeringsbeslutet om direktupphandling för att komma i gång med nattågstrafik från Sverige till kontinenten. Foto: MAGNUS HALLGREN/DN/TT / DN TT NYHETSBYRÅN

– Jag kommer stå i kö för att hoppa på det första tåget till Hamburg, sa dåvarande finansmarknadsmininster Per Bolund (MP) till Dagens Nyheter sommaren 2020.

Men det var innan Trafikstyrelsen i Danmark fick planerna på sitt bord för godkännande av de av sittvagnar och de sov- och liggvagnar som SJ hyrt in.

Allt var klart när danskarna satte sig på tvären och vägrade godkänna sovvagnarna för trafik genom Danmark.

Den 1 september lämnar det första SJ-tåget Stockholm för Hamburg som slutstation. Men trafiken inleds utan feststämning eftersom SJ inte fått grönt ljus för sovvagnarna genom Danmark. Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL

SJ i krismöte med danskarna

Flera krismöten har hållits mellan SJ och Trafikstyrelsen utan resultat.

– EU har infört nya direktiv för att underlätta att köra tåg över landgränserna. Danska Trafikstyrelsen har tolkat direktiven utifrån sina förutsättningar och lagrum som de har. Det gör att de inte kan ge godkännande för vissa av sovvagnarna, säger Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ.

I den byråkratiska djungel som råder inom järnvägsområdet i Europa är det i dag ingen som vet när och om det kommer att bli ett fullskaligt tågset som rullar sträckan Stockolm–Hamburg.

Eventuellt hamnar hela frågan om ett godkännande hos EU:s järnvägsbyrå, ERA.

De vagnar som hyrts in av SJ för trafiken Stockholm-Hamburg har målats i ljusblå färg. Bilden är tagen i samband med en testkörning.

SJ stoppar bokningar

SJ har som en direkt följt av det danska beslutet stoppat möjligheten att boka sov- och sittplatser på tågen som ingår i storsatsningen.

”Det innebär att vi tyvärr tvingas avboka flertalet resor och att vi endast kommer kunna erbjuda drycker och snacks till försäljning ombord”, skriver SJ på sin hemsida.

Starten för tågsatsningen var tänkt som ett premiärjippo. Nu är festen inställd.

När tåg 497 lämnar Stockholms central klockan 17.34 den 1 september blir det utan sov- och sittvagnar.

Endast tre liggvagnar dras efter loket. Tåget, som har både tysktalande och svensk personal, tar 13 timmar till Hamburg och går via Malmö, Köpenhamn och Odense.

Den nya tågsatsningen ska gå året runt Stockholm–Hamburg via Malmö/Köpenhamn och Odense. Foto: SJ

Upphandlingen av trafiken på sträcken var ett resultat av Januariavtalet 2019 mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Under punkt 28 (”Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid”) fanns en mening där Trafikverket fick i uppdrag att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer.

Men den politiska visionen om trafik till flera städer på kontinenten förblev en dröm när verkligheten gjorde sig påmind.

Tåglinjen Malmö-Bryssel lades på hyllan eftersom det inte kom in några anbud.

Kvar blev sträckan Stockholm–Hamburg.

Regeringen pumpade in pengar i projektet. I en första omgång avsattes 50 miljoner kronor som skulle användas för utgifter i samband med upphandlingen av trafik från Sverige till andra länder.

Notan: 79 miljoner kronor årligen

SJ vann anbudsupphandlingen till Hamburg och får kostnadstäckning för att driva trafiken. Avtalet är på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Det kostar i genomsnitt svenska staten 79 miljoner per år i ersättning, säger Dan Lundholm, utredare på Trafikverket.

Den upphandlade nattågstrafiken gäller under åtta månader per år och får inte konkurrera med nattågstrafik som redan i dag bedrivs på kommersiella grunder av Snälltåget till Berlin via Hamburg under delar av året.

SJ avser dock att köra tågen även under de fyra månader per år som Snälltåget trafikerar sträckan, men då som kommersiell trafik utan bidrag.

Upphandlingen – den med statsstöd – gäller genom Sverige fram till Padborg vid dansk-tyska gränsen. Resten av sträckan måste SJ köra på kommersiella grunder fram till Hamburg på grund av tyska regler.

