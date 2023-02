Det är inte bara personer med reavinst på försäljningen av bostadsrätten eller villan som ska ta en extra koll för att undvika den icke avdragsgilla kostnadsräntan. Det gäller även till exempel personer som får lön eller pension från flera utbetalare och kanske dragit för lite skatt under förra året. Personer som sålt värdepapper bör gå igenom hur mycket pengar de tjänat på affärerna.

– I den nya, förbättrade tjänsten för att lämna uppgifter om såld bostad går det att göra allting klart i samband med försäljningen, och sedan bara importera uppgifterna till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 med en knapptryckning. Tjänsten där du förbereder uppgifterna är öppen året runt, säger Athina Karapanagiotidou, sektionschef på Skatteverket.

Skatteverkets viktiga datum

Här är Skatteverkets lista med alla viktiga datum för deklarationen 2023.

13 februari. Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta på beloppet över 30 000 kronor som annars börjar ticka från och med den 14 februari. Du kan swisha in beloppet eller betala via Skatteverkets bankgiro. Kostnadsräntan är 3,75 procent och inte avdragsgill. På lägre belopp under 30 000 kronor börjar räntan att ticka från den 4 maj.

5 mars. Om du inte redan har digital brevlåda så är det här sista chansen om du vill ha deklarationen 2023 digitalt.

6-10 mars. Du som har en digital brevlåda får nu din deklaration som pdf-fil i ”brevlådan”.

10 mars. Alla med e-legitimation kan från och med i dag logga in på skatteverket.se och och titta på deklarationen.

14 mars. Sugen på att deklarera? Nu kan du sätta i gång med deklarationen för 2023. Du som har en e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

30 mars. Sista dagen att godkänna din deklaration digitalt, utan ändringar, för att få skatteåterbäringen redan i början av april.

2–3 april. Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som godkänt din deklaration digitalt utan ändringar senast den 30 mars. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare.

5–6 april. Skatteåterbäring kommer i påskveckan till dig som godkänt din deklaration digitalt utan ändringar, senast den 30 mars.

15 mars–15 april. För dig som inte har digital brevlåda kommer deklarationen med posten. Du som har e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om du inte har fått din pappersdeklaration ännu.

2 maj. Nu ska deklarationen lämnas. Senast vid midnatt ska Skatteverket ha deklarationen, om du inte fått anstånd med att lämna deklarationen för 2023. Behöver du anstånd, sök i god tid.

3 maj. Sista dagen för att göra en extra skattebetalning om du räknar med kvarskatt under 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta till staten.

4–5 juni. Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som deklarerade senast den 2 maj och vars deklaration har godkänts. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med vanliga posten 1-3 veckor senare.

8–9 juni. Nu kommer skatteåterbäringen för dig som deklarerat senast den 2 maj och vars deklaration har godkänts.

10–11 augusti. Skatteåterbäringen till dig som inte fått slutskattebeskedet i april eller juni, till exempel om du haft anstånd med att lämna deklarationen eller om Skatteverkets granskare haft synpunkter på din deklaration.

12 september. Sista dagen för betalning för de flesta som har kvarskatt. Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du fått ditt slutskattebesked. Datumet står i slutskattebeskedet.

– Sista betalningsdag är 90 dagar efter slutskattebeskedet. De flesta med kvarskatt kommer i år att få sitt slutskattebesked i juni i stället för i augusti, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket.