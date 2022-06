Här är flygen som ställs in vid strejk

SAS-piloternas fackföreningar i Sverige, Norge och Danmark har varslat om strejk. Intensiva förhandlingar har pågått under hela midsommarhelgen men ännu ser inte en lösning ut att vara i sikte, och båda parterna liksom medlarna har lagt locket på.

Kommer inte piloterna och arbetsgivaren överens bryter strejken ut vid midnatt, natten mellan den 28 och 29 juni.

Bara från Arlanda, Kastrup och Gardermoen kommer cirka 160 flighter i så fall att ställas in under onsdagen. SAS har uppgett för TT att mellan 20 000 och 30 000 passagerare kommer att påverkas – per dag.

Rättigheter vid strejk

Så har vad man då, som konsument, rätt till vid en strejk?

Samma regler som när flyg ställs in av andra skäl gäller. Det vill säga: du har rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka – och du väljer själv vad som passar bäst. Du kan också ha rätt till kompensation samt mat och boende om du blir fast på ditt resmål.

DETTA GÄLLER VID STREJK ■ Vid strejk har du alltid rätt att boka om din biljett till en likvärdig resa, eller få pengarna tillbaka. Ta kontakt med flygbolaget. Väljer du pengarna tillbaka ska flygbolaget betala inom sju dagar, i pengar och inte i vouchers eller presentkort. ■ När en flygresa ställs in kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning, enligt EU:s gemensamma lagstiftning, om inte strejken bedöms vara en ”extraordinär omständighet”. I detta fall gäller EU:s lagstiftning, enligt SAS bedömning. Använd flygkalkylatorn för att se vilken ersättning du har rätt till. ■ Du har även rätt till assistans av flygbolaget med till exempel mat och boende om strejken gör att du blir fast på resmålet. ■ Om flygresan är en del av en paketresa är det paketresearrangören som ansvarar för att ordna ett lämpligt ersättningsalternativ, till exempel ett flyg med ett annat bolag. Källa: Hallå Konsument Visa mer

SAS-kunder får boka om

Nu inför också SAS egna åtgärder.

I ett pressmeddelande uppger flygbolaget att en eventuell strejk kommer att ha ”stor inverkan” på flygtrafiken och att ”många kunder” kan drabbas.

”Därför vidtar SAS förebyggande åtgärder för att kunderna ska kunna planera alternativ till sina flygningar”, skriver man.

Passagerare som har bokat flyg mellan den 27 juni och 3 juli kan nu kostnadsfritt boka om sin biljett till ett annat SAS-flyg vid ett senare datum, inom de närmaste 360 dagarna. Det är dock ganska fullbokat just under högsommaren.

Alla flighter berörs inte av strejk, så SAS uppmanar sina kunder att gå in på SAS.se och kolla om just deras flight berörs. Den som vill boka om kan göra det via ”Mina bokningar”.

Den som har bokat en resa via en resebyrå eller researrangör vänder sig till dem i stället.

Alla flighter som berörs i morgon onsdag ONSDAG 28 JUNI 06.00 Arlanda–Köpenhamn SK1415 06.05 Arlanda–Malaga SK6003 06.10 Arlanda–Pisa SK2851 06.30 Arlanda–Alicante SK1853 06.50 Arlanda–Pula SK1881 07.05 Arlanda–Malaga SK1817 07.35 Arlanda–Oslo SK0843 07.45 Arlanda–Malmö SK0105 08.05 Arlanda–Split SK2737 08.10 Arlanda–Skellefteå SK1012 08.10 Arlanda–Amsterdam SK1553 08.20 Arlanda–Rom SK1841 09.10 Arlanda–Köpenhamn SK0403 09.55 Arlanda–Köpenhamn SK1419 10.20 Arlanda–Chicago SK0945 10.25 Arlanda–Newark SK0903 11.05 Arlanda–Oslo SK0849 11:45 Arlanda–Göteborg SK0157 12.05 Arlanda–Toronto SK0947 12.10 Arlanda–Beirut SK2967 13.40 Arlanda–Köpenhamn SK1423 14.00 Arlanda–Luleå SK0010 14.05 Arlanda–Kiruna SK1042 14.25 Arlanda–Oslo SK0867 14.30 Arlanda–Malmö SK0117 14.30 Arlanda–Göteborg SK0161 14.45 Arlanda–Split SK1831 15.10 Arlanda–Faro SK2847 15.15 Arlanda–Ängelholm SK0185 16.10 Arlanda–Paris SK0579 16.15 Arlanda–Amsterdam SK1555 16.50 Arlanda–Thessaloniki SK1823 17.25 Arlanda–Köpenhamn SK1429 17.35 Arlanda–Manchester SK2549 17.45 Arlanda–Oslo SK0885 17.50 Arlanda–Luleå SK0016 18.30 Arlanda–Malmö SK0121 21.20 Arlanda–Köpenhamn SK1427 21.20 Arlanda–Göteborg SK0171 STOCKHOLM ARLANDA: Totalt 38 flighter berörda (av 102 = 37 procent) KÖPENHAMN KASTRUP: Totalt 41 flighter OSLO GARDERMOEN: Totalt 82 flighter SKANDINAVIEN: Totalt 161 flighter (av 343 = 47 procent av alla SAS-avgångar från ARN, CPH och OSL) ■ För att kolla om ditt flyg riskerar att påverkas av en eventuell strejk går du in här. Där finns två alternativ: Antingen väljer du fliken ”cities”, och fyller i din avrese- och ankomstdestination, till exempel Stockholm och Köpenhamn, samt vilket datum du ska flyga. Eller så kan du välja fliken ”flight number”, där du fyller i ditt flygnummer, som du hittar i din bokningsbekräftelse, samt vilket datum du ska resa. ■ Destinationer som har en mörkblå rund markering till höger om destinationen, följt av texten ”Scheduled” planeras att flygas enligt schemat. Följs destinationen däremot av en rosa rund markering är det troligt att flyget ställs in om strejken bryter ut. ■ För alla rosamarkerade – det vill säga strejkhotade – flyg kan passagerare boka om sin flygbiljett till ett annat datum gratis. Då går du in här. Visa mer

