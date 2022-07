Experten om att boka med SAS: ”Är en risk”

SAS-strejken är över och bolaget väntar sig att flyga normalt inom några dagar. Under tisdagen var planen att alla flyg skulle avgå som normalt – men trots det ställdes ett 50-tal flyg in.

Det väntas alltså ta några dagar innan flygen avgår som vanligt igen. Marie Wiezell, juridisk expert på Sveriges konsumenter, skulle själv inte boka en resa med SAS för tillfället, säger hon till SvD.

– Köper du av ett bolag med både osäker ekonomi och missnöjda medarbetare är det en risk. Sen är det så med flyg just nu överhuvudtaget att många bolag dras med strejker och det jäser i leden. Oavsett vilket bolag du bokar med så har vi sett under våren att det ställts in en massa plan och att passagerare inte kommit i väg, säger hon till tidningen.

Rådet: Boka med kreditkort

Om man ändå vill boka en resa, oavsett om den är med SAS eller inte, lönar det sig att använda kreditkortet vid bokningen för att få skydd av konsumentkreditlagen.

– Det innebär att man kan ställa krav mot den bank som utfärdat kreditkortet. Då har man pengarna tillbaka om man inte kommer i väg, säger Maria Wiezell till SvD.

Charterbolagen Apollo och Ving uppger att de planerade resorna med SAS kommer att bli av, skriver SvD. Flygbolaget själv skriver på sin hemsida att flighterna kommer att återupptas ”så snart som möjligt” men att det kommer att vara en del trafikstörningar och inställda flyg ”de närmaste dagarna”.