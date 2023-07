Bråket om SAS hemliga toaletter – piloter rasar

Det är inte många som känner till att det finns en låst toalett på SAS långdistansplan av typ Airbus 350 och 330 som flyger på långlinjer som New York, Washington, Chicago, Miami.

Nära den låsta toaletten finns också besättningens vilutrymme i luften under långflygningarna.

Toaletten ligger längst fram innan cockpit och utom synhåll för de som flyger i affärsklass som rymmer maximalt 40 passagerare, alternativt 32 passagerare beroende på flygplanstyp. Passagerarna är i dag hänvisade till två andra toaletter i slutet av affärsklassavdelningen.

SAS affärsklass där den låsta hemliga toaletten finns längst fram.

För att komma till den omstridda låsta toaletten ombord måste affärsklassresenärerna först gå genom köksdelen.

– Det betyder att obehöriga rör sig i köksmiljön, säger en kabinanställd.

Expressen har talat med flera SAS-anställda om toalettbråket. Ingen vill gå ut med kritiken med namn utan framträder anonymt i artikeln.

I dag används toaletten uteslutande av personalen ombord och är låst för utomstående.

– Jag förstår inte varför Anko (SAS vd) vill att företaget driver igenom det här. Knappt någon utomstående känner till den låsta toaletten och det är aldrig någon riktig kö till de toaletter som finns för affärsresenärerna, säger en flygvärdinna.

SAS: ”Ingen personaltoalett”

Nyligen krävde SAS-ledningen att toaletten ska öppnas för affärsresenärerna. Piloter och kabinpersonal protesterade. Ärendet vandrade vidare till MBL-förhandling och därefter centrala förhandlingar där företagsledningen via Svenska flygbranschen stod på sig om den låsta toaletten.

– Det här är ingen personaltoalett. Vi tycker att vi ska erbjuda våra kunder tillgång till dessa toaletter. Det är en standard som andra flygbolag erbjuder. Vi anser att det här kommer att fungera, säger SAS presschef Alexandra Lindgren Kaoukji. Och tillägger:

– Det är inte så att piloterna hindras från att gå på toaletten.

Varför toaletten hållits stängd under flera år vet inte Alexandra Lindgren Kaoukji.

– Det är ingen personaltoalett, säger SAS presschef Alexandra Lindgren Kaoukji, om den låsta hemliga toaletten ombord på flygbolagets långlinjer. Toaletten används i dag uteslutande av besättningen.

SAS piloter rasar mot beslutet och menar att det saknas en riskanalys och att förändringen äventyrar flygsäkerheten. Det framgår av dokument som Expressen tagit del av.

Piloterna hävdar att öppnandet av toaletten för resenärerna ”introducerar både nya faror och förhöjd risk som kommer att påverka flygsäkerheten negativt”.

Dels anser piloterna att den i besättningen som ligger i vilutrymmet intill toaletten riskerar att bli störd under sin vila på grund av för mycket spring till toaletten, dels fruktar de överfall om de ska ta sig ut från cockpit till toaletten.

– Visserligen finns det kameror i vissa flygplan så vi kan se ut innan vi lämnar cockpit. Men någon kan stå och lurpassa, säger en av de piloter som Expressen talat med.

En annan pilot säger:

– Det är absolut en flygsäkerhetsrisk eftersom toaletten ligger bara några centimeter från cockpitdörren. Någon obehörig kan ta sig in. Sedan finns det risk att drabbas av magsjuka på längre flygningar om en massa folk ska springa på den toaletten. Det här slår också mot vår vila.

Piloterna hotar med att blockera toaletten

Från SAS-ledningens sida pekar man på att andra flygbolag inte har någon hemlig toalett som inte passagerarna får använda.

Exakt när SAS tänker öppna den låsta hemliga toaletten för affärsresenärerna är inte klart. Men förändringen sker under hösten.

Från pilothåll kan det dock bli en upptrappning av toalettbråket.

– Det är alltid kaptenen som bestämmer ombord. Det kan sluta med att varje enskild kapten beslutar om att hålla dörren låst under flygningen, uppger en av de piloter vi talat med.

SAS-anställda är upprörda över att omklädningsrummet med skåp ska dras in för att bolaget ska spara pengar.

Flera infekterade personalbråk pågår just nu inom flygbolaget som befinner sig under rekonstruktion, en så kallad ”Chapter 11 process” i New York. Där ingår bland annat olika former av besparingar.

SAS-personalen ska byta kläder på handikapptoaletten

SAS har som en av många besparingsåtgärder sagt upp omklädningsrummet med cirka 150 skåp för besättningarna ute på Arlanda. Bolaget räknar med att spara drygt en miljon per år genom denna åtgärd.

– Vi blev kallade och fick då veta att vi kunde byta om på en handikapptoalett eller en vanlig toalett, säger en anställd.

SAS presschef Alexandra Lindgren Kaoukji bekräftar förändringen.

– Det är en besparing precis som du säger. Men det kommer finnas utrymmen för personalen att klä om i, säger hon.

