Det blev tredje dagen i rad – efter att den amerikanska riksbanken Federal Reserve i onsdags meddelade att styrräntan höjs med 75 punkter – som kurserna gick upp i New York. Analytikerna bedömer, trots mörka inflationssiffror, att den framtida räntepolitiken inte kommer att bli alltför aggressiv.

Handlarna såg i stället ut att hämta styrka ur de positiva rapporter som techjättarna Amazon och Apple presenterat dagen innan. Amazon rusade och landade på plus 10,4 procent efter fredagens handel. Apple ökade med 3,6 procent.

Även oljegiganten Exxon Mobil gick bra under dagen – plus 4,7 procent – efter att ha levererat en delårsrapport som överträffade förväntningarna. Branschkollegan Chevron rusade och slutade på plus 8,7 procent. Också Chevron har presenterat en delårsrapport som gillande tagits emot av marknaden. Elbilstillverkaren Tesla ökade också stort, plus 5,8 procent.

Dow Jones industriindex slutade på plus 1,0 procent, S&P 500 gick upp 1,4 procent och Nasdaqs kompositindex ökade med 1,9 procent.

Sett över den gångna veckan slutar alla indexen på plus. Dow Jones steg 3 procent, S&P gick upp 4,3 procent medan Nasdaq avancerade 4,7 procent.

LÄS MER: Ökad riskaptit lyfter börsen