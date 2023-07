Ikeas omsättning i Ryssland 2022: 16 miljarder

■ Ikea öppnade sitt första varuhus i Ryssland, Ikea Khimki, nordväst om Moskva i mars år 2000.

■ Precis som i Sverige har Ikea knutit köpcentrum till sina varuhus i Ryssland. Möbeljätten driver flera gallerior under namnet ”Mega”. År 2002 slog det första, Mega Teply Stan, upp dörrarna sydväst om Moskva. Därefter fortsatte Ikea att växa i landet.

■ Den 3 mars 2022 meddelade Ikea att man skulle pausa all export och import till och från Ryssland och Belarus, pausa all produktion i Ryssland samt pausa all försäljning genom att stänga sina varuhus.

■ Mega-köpcentren har dock varit fortsatt öppna. Ikea har sagt att det beror på att man vill ”se till att den ryska befolkningen har tillgång till mat, läkemedel och andra varor”.

■ Ikea består främst av två koncerner: Inter Ikea och Ingka. Inter Ikea äger själva varumärket, konceptet Ikea, medan Ingka är den huvudsakliga franchisetagaren. I Ryssland är det Inter Ikea som har stoppat import och export och lagt ner produktion, medan det är Ingka som har stängt varuhus.