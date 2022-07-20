Här är dagens inställda SAS-plan

SAS
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Foto: JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN

Tidigt i går blåstes pilotstrejken av. Men även i dag, onsdag, har SAS fått ställa in ett antal flygningar.

Här är dagens alla inställda SAS-avgångar från flygplatserna i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo:

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TT

Arlanda, Stockholm

SK 2851 klockan 06:10 Pisa

SK 1853 klockan 06:30 Alicante

SK1004 klockan 08:15 Luleå

SK 1040 klockan 08:25 Kiruna

SK0945 klockan 10:20 Chicago

SK0903 klockan 10:25 New York

SK0947 klockan 12:05 Toronto

SK0527 klockan 15:25 London

Landvetter, Göteborg

SK0140 klockan 06:00 Stockholm

Köpenhamn, Kastrup

SK2862 klockan 08:05 Bergen

SK0935 klockan 12:15 San Francisco

SK0925 klockan 12:20 Washington

SK1683 klockan 12:3O Milano

SK1635 klockan 18:15 Frankfurt

SK0476 klockan 22:00 Oslo

Oslo, Gardermoen

SK4683 klockan 06:40 Malaga

SK4703 klockan 07:55 Nice

SK0835 klockan 08:00 Paris

SK6181 klockan 08:15 Rzeszow

SK4104 klockan 08:25 Bodö

SK0255 klockan 08:30 Bergen

SK4082 klockan 08:35 Harstad-Narvik

SK4823 klockan 09:25 Pisa

SK0344 klockan 10:45 Trondheim

SK0907 klockan 11:10 New York

SK4025 klockan 11:30 Stavanger

SK4416 klockan 11:40 Tromsö

SK0263 klockan 11:45 Bergen

SK4546 klockan 12:25 Alta

SK2303 klockan 13:00 Kristiansund

SK0393 klockan 14:45 Bardufoss

SK4031 klockan 15:00 Stavanger

SK4717 klockan 15:05 Milano

SK4116 klockan 15:45 Bodö

SK4094 klockan 15:55 Harstad-Narvik

SK6351 klockan 16:00 Malaga

SK4424 klockan 16:30 Tromsö

SK0839 klockan 17:05 Paris

SK4043 klockan 18:05 Stavanger

LH2455/SK3681 klockan 18:55 München

SK0463 klockan 20:10 Köpenhamn

SK0295 klockan 22:05 Bergen

Källa: SAS sajt (onsdag klockan 07:20)

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