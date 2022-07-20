Arlanda, Stockholm
SK 2851 klockan 06:10 Pisa
SK 1853 klockan 06:30 Alicante
SK1004 klockan 08:15 Luleå
SK 1040 klockan 08:25 Kiruna
SK0945 klockan 10:20 Chicago
SK0903 klockan 10:25 New York
SK0947 klockan 12:05 Toronto
SK0527 klockan 15:25 London
Landvetter, Göteborg
SK0140 klockan 06:00 Stockholm
Köpenhamn, Kastrup
SK2862 klockan 08:05 Bergen
SK0935 klockan 12:15 San Francisco
SK0925 klockan 12:20 Washington
SK1683 klockan 12:3O Milano
SK1635 klockan 18:15 Frankfurt
SK0476 klockan 22:00 Oslo
Oslo, Gardermoen
SK4683 klockan 06:40 Malaga
SK4703 klockan 07:55 Nice
SK0835 klockan 08:00 Paris
SK6181 klockan 08:15 Rzeszow
SK4104 klockan 08:25 Bodö
SK0255 klockan 08:30 Bergen
SK4082 klockan 08:35 Harstad-Narvik
SK4823 klockan 09:25 Pisa
SK0344 klockan 10:45 Trondheim
SK0907 klockan 11:10 New York
SK4025 klockan 11:30 Stavanger
SK4416 klockan 11:40 Tromsö
SK0263 klockan 11:45 Bergen
SK4546 klockan 12:25 Alta
SK2303 klockan 13:00 Kristiansund
SK0393 klockan 14:45 Bardufoss
SK4031 klockan 15:00 Stavanger
SK4717 klockan 15:05 Milano
SK4116 klockan 15:45 Bodö
SK4094 klockan 15:55 Harstad-Narvik
SK6351 klockan 16:00 Malaga
SK4424 klockan 16:30 Tromsö
SK0839 klockan 17:05 Paris
SK4043 klockan 18:05 Stavanger
LH2455/SK3681 klockan 18:55 München
SK0463 klockan 20:10 Köpenhamn
SK0295 klockan 22:05 Bergen
Källa: SAS sajt (onsdag klockan 07:20)