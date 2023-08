När Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari 2022 meddelade flera svenska storbolag att de skulle stänga ned sina verksamheter i landet. Ikea uppgav att man övervägde att sälja av 2,5 miljoner kvadratmeter av affärsfastigheter i 14 shoppingcenters. Innan Putin inledde kriget mot Ukraina var de uppskattade värdet över fyra miljarder euro (cirka 44 miljarder kronor).

Den 1 augusti, på en fråga från Tass, bekräftade Ingka Centers att man nu sålt av ett av sina stora shoppingcenter utanför Moskva.

För en svensk affärsman som under flera årtionden varit baserad i Moskva blev det ingen överraskning när affären nu offentliggjorts i Ryssland.

– Men man ska nog backa bandet ett år, det sägs att det redan då bestämdes om vem som skulle få köpa klenoderna när de internationella bolagen inledde sin exodus i Ryssland. Ikea var ett av dem. Frågan har nog varit vem som skulle fronta respektive köpare?

– Man måste också försvara Ikeas handlande, om inte de sålde till dem som de blivit tillsagda att sälja till, så hade ryssarna kunnat ta bolaget.

De är köparna av Ikea i Ryssland

Det är KLS-Khimki som står som köpare men ryska affärs- och nyhetssajter menar att det verkliga ägandet kan se annorlunda ut. Storägaren i KLS-Khimki är Grigorij Sahakijan, enligt ryska Bolagsverket äger han 99 procent av bolaget, som har ett förflutet som ägare och styrelseledamot i Sovereign Bank, som 2016 blev av med sin banklicens. Enligt Bank of Russia så misstänktes banken varit inblandad i penningtvätt, finansiering av terrorism och för att ha fört ut pengar utomlands. Och det är hans kompanjoner från den tiden som ryska sajter nu spekulerar i om de finns med bland köparna.

En delägare i banken var den ökände affärsmannen Pavel Te, som anses vara nära Putins vapendragare och Moskvas borgmästare Sergej Sobyanin. Moscow Post har granskat grupperingarna och ser en möjlig koppling mellan köparna och bland annat Pavel Te.

”Är ännu en byggskandal på gång?” undrar Moscow Post. Pavel Te ”är inte bara omgiven av miljö- och byggskandaler, han har manipulerat mark för fastigheter under ledning av borgmästare Sergej Sobyanin” enligt sajten Sokalinfo.

Enligt en källa – som har stor erfarenhet av den här sortens affärer – är det svårt att påvisa hur det egentliga ägandet ser ut.

– Det finns inga dokument som visar detta, så dumma är de inte, säger personen till Expressen.

Hade förhållande med supermodellen Naomi Campbell

Ett annat namn som sätts i samband med försäljningen av Ikea-fastigheten är Vladislav ”Vlad” Doronin – som hade ett femårigt förhållande med supermodellen Naomi Campbell, och dessutom vän med skådespelaren Leonardo DiCaprio.

Men sedan förra året befinner sig Doronin på USA:s sanktionslista, där även hans affärsjet, en Bombardier med registreringsnumret 9H-AMN är listat.

Doronin var redan under 90-talet partner med just Pavel Te i bolaget Capital Group. I en artikel i The Denver Post presenteras Doronin som svensk medborgare men som bosatt i Schweiz, det är dock troligt att man misstagit sig i artikeln och att han är schweizisk, för det finns inga spår av Doronin i svenska databaser.

Däremot är han dekorerad med utmärkelser av både president Putin och den rysk-ortodoxa kyrkan. Trots att han redan 1986 avsade sig sitt sovjetiska medborgarskap. Doronin har också med starka ord kritiserat den ryska invasionen av Ukraina. Men trots det är han fortfarande tillåten att vara inblandad i stora affärer i moderlandet Ryssland.

KLS-Khimkis storägare Grigorij Sahakijan driver också secondhandsajten Reyouz och hans enda partner på papperet i Ikeaköpet är hans vd Arkady Danielyan som äger en procent av bolaget.

Ingen offentlig köpeskilling

Det är inte offentligt vad köpeskillingen blev för Khimki Business Parks och de 44 000 kvadratmeterna.

– Marknadsvärdet på fastigheten är cirka fyra till 4,2 miljarder rubel (knappt en halv miljard kronor). Beloppet på transaktionen kan dock skilja sig från marknadsvärderingen, säger Denis Platov, chef för kapitalmarknadsavdelningen på Nikoliers, till Tass.

Förutom affärsfastigheterna ingår 15 hektar outbyggd mark och det finns enligt uppgifterna ingen stadsplan för dessa så man tror att detta gör affären mycket attraktiv för de som vill exploatera marken.

Moscow Post skriver också att KLS-Khimkis ägande i Khimki Business Park är pantsatt till nederländska Ingka Pro Holding BV som är Ikeas holdingbolag.

Till ryska Tass vill Ingka Centres inte kommentera detaljerna och Lars-Johan Jarnheimer, ordförande i Ingka Holding vill inte kommentera affären närmare när vi når honom.

– Det där får du ta med den operativa delen av Ikea.

Men du måste väl kunna säga någonting om vad ni planerar?

– Det här är en rent operationell del, så du får ta det med dem.

Vad har ni bestämt i styrelsen? Vad är den långsiktiga planen?

– Den långsiktiga planen är att vi är på väg ut, säger Lars-Johan Jarnheimer.

Tatiana Rusakova vid pressavdelningen vid Ingka Centers bekräftar att affären genomförts i juni i år.



Det finns vissa frågetecken kring de nya ägarna, vad har ni för kommentar till detta?

– Det är inget som vi vet något om. Jag kan försäkra att vi inför försäljningen har vi gjort en grundlig genomgång för att se till att försäljningen följer alla föreskrifter inom Ryssland, men även internationellt inom EU.

Då borde ni ju ha upptäckt dessa frågetecken?

– Jag kan inte kommentera detta. Transaktionen har skett inom alla föreskrifter.

Är det fler försäljningar på gång?

– Vi ser över vår portfölj och vilka alternativ som finns men det är inget vi kan kommentera mer nu.

Lars-Johan Jarnheimer om Ikeas stora exponering i Ryssland: