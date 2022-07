Tiotusentals resenärer fruktar att inte komma i väg på semestern eller att bli strandade på någon destination – på grund av SAS-strejken. I måndags togs 900 SAS-piloter ut i strejk och sedan dess är läget låst mellan företagsledningen och pilotfacken.

Nu visar bolaget på sin hemsida att vissa flyg inte drabbas. Om det är en annan operatör än själva SAS påverkas inte flighten. Resenären uppmanas att kolla biljetten noga för att se vad som gäller.

”Kolla innan ni kommer till flygplatsen”

”Flighter som genomförs av SAS Link, SAS Connect och med inhyrda plan från våra partnerbolag Air Baltic (BT), City Jet (WX) och Xfly (EE) påverkas inte av strejken. Kontrollera om ert flyg påverkas innan ni kommer till flygplatsen”, skriver SAS på sin hemsida.

Står det till exempel ”Scandinavian Airlines Operated by EE Xfly” på din biljett betyder det Xfly genomför flighten och att planet därmed avgår som vanligt.

SAS skriver också att man under strejken försöker boka om och att man återkommer med information via sms snarast möjligt. Men att det är svårt att omboka under högsäsongen på sommaren.

Den här flighten genomförs av Xfly och påverkas inte av strejken. Foto: Privat

”Under sommaren finns det begränsad tillgång till flygstolar på marknaden. Därför har vi tyvärr begränsade möjligheter att hitta en ny plats inom samma tidsram som er nuvarande bokning”, skriver SAS på sin hemsida och fortsätter:

”Om vi kan boka om er till en alternativ flight får ni sms med den nya resplanen. Om vi inte kan boka om er får ni sms med mera information. Processen med att hitta ett alternativ för er kan ta upp till några timmar.”

Överens om charterresenärer

Flygbolaget erbjuder också resenärer som bokat SAS-flyg under tiden 7–12 juli att gratis boka om till en annan SAS-flight till samma destination inom 360 dagar, heter det.

Trots det låsta läget mellan SAS-ledningen och pilotfacken har parterna kommit överens om att charterresenärer ska flygas hem även om det är oklart i vilken omfattning, skriver TT.

Researrangören Apollo säger att man har 25 000 resenärer som påverkas av strejken de kommande dagarna. Ungefär hälften är personer ska resa hem och riskerar att bli strandade. Också charterarrangören Airtours har tusentals resenärer på olika destinationer som ska åka hem till helgen.

Förhoppningen är nu att resenärer ska börja flygas hem under fredagen, enligt TT.