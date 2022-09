På torsdagen kunde Expressen berätta om svenska charterturister i Alanya, Turkiet, som plötsligt krävdes på pengar för att få bo kvar på sina hotell.

Anledningen uppgavs vara att researrangören, Detur, inte hade betalat hotellen.

Nu har Konsumentverket inlett ett tillsynsärende mot resebolaget.

– Det har vi gjort för att konsumenter uppger att de har behövt betala extra för hotell som de redan har betalat för, säger Maja Lindstrand, jurist på myndigheten.

Hon fortsätter:

– Lagstiftningen är tydlig: har man redan betalat för ett hotell ligger allt ansvar på paketresearrangören. Det är viktigt att man på resmålet ska kunna lita på att man kan bo på hotellet.

Anmälningar mot Detur

Det är inte första gången Detur är i blåsväder hos konsumenterna.

Under 2022 har anmälningarna mot researrangören rasat in. Både Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden har sen årsskiftet fått in över hundra anmälningar – vardera. Framför allt har det då handlat om sena återbetalningar för inställda resor.

En person berättar till exempel hur hen fick mejlpåminnelser om att betala för sin resa flera veckor innan slutbetalningen skulle vara inne. Personen betalade då in den sista betalningen, – varpå hen fick ett mejl om att resan var inställd på grund av låg efterfrågan.

Även tidigare i år har Konsumentverket inlett tillsynsärenden mot Detur.

– Då har det handlat främst om sena återbetalningar och om information till resenärer om vilka rättigheter man har om en resa ställs in. Ärendena är avslutade efter att Detur har rättat till informationen och såvitt vi kunnat konstatera också återbetalat konsumenter, säger Maja Lindstrand.

Det sista ärendet avslutades i juli.

Enligt Maja Lindstrand har mängden anmälningar mot Detur därefter minskat drastiskt, och börjat handla om delvis andra saker än sena återbetalningar. Nu har anmälningarna dock tagit fart på nytt och bara denna vecka har Konsumentverket fått in ett tiotal.

Deturs svar till Konsumentverket

Detur har i ett mejl till myndigheten svarat på kritiken. Där skriver man att alla hotell är betalda:

”Detur har haft problem med ett hotell och Detur löser just nu problem som orsakats av hotellet. Det bör dock noteras att detta hotell också har fått betalning, vilket kan bevisas.”

Resebolaget skriver vidare att det turkiska turismministeriet uppmanats ”ta itu med detta hotell” och varit på plats med sin personal för att lösa konflikten.

Ställer in resten av säsongen

I ett mejl till Expressen har Detur uppgett att uppmaningen till gäster att betala för hotellen i Alanya inte kommer från resebolaget, utan att det rör sig om en ”bluff”. Detur skriver också att resten av chartersäsongen ställs in, att bolaget håller på att ombildas och att man tillför nytt kapital.

Efter detta har man också gått ut med ett meddelande på sin hemsida, där Detur bland annat skriver om de senaste årens utmaningar, att resenärerna har blivit färre och kostnaderna högre vilket har lett till ”behov av en omstart”.

Resebolaget beklagar ”eventuella olägenheter och besvär” och meddelar att de resenärer som drabbas av inställda avgångar kommer att bli kontaktade.

Gjorde stor förlust 2020

Hela resebranschen har haft det tufft under pandemiåren. Så även Detur, som 2020 gjorde en förlust på 5,9 miljoner kronor före skatt. Då varnade revisorn för att verksamheten kanske inte skulle kunna fortsätta, då man bland annat hade skulder till resenärer på 10,8 miljoner kronor och likvida medel på 165 618 kronor.

2021 gjorde Detur dock ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor och var hoppfulla inför 2022 och 2023.

Det här är Detur ■ Startade som resebyrå i Turkiet 1993. Expanderade i slutet av 90-talet och startade upp i Sverige 2000, som Detur Sweden AB. Finns i dag i hela Norden och och säger sig ha cirka 200 000 gäster årligen. ■ Arrangerar solresor men också specialresor för grupper och företag, träningsresor för fotbollslag, golfresor, rundresor och kryssningar. ■ Har som mål att ”erbjuda prisvärda resor med hög servicenivå och kvalité med kundens upplevelse i centrum”. ■ Ägs av Reslan Invest AB. I samma koncern ingår Nordco Tours AB och Norden Travel Services. Reslan Invest ägs av Haluk Semiz som också är den enda ordinarie styrelseledamoten i Detur Sweden AB. Visa mer

Paketresa – det här gäller ■ Köper du en charterresa är det paketreselagen som gäller. Den skyddar dig som konsument och reglerar arrangörens skyldigheter. ■ Uppstår ”betydande fel” under resans gång ansvarar arrangören för att du får ersättning. Till exempel ett annat hotellrum. Får du en sämre ersättning än vad du skulle ha fått egentligen kan du begära prisavdrag. Du kan också ha rätt till skadestånd, om du får merutgifter på grund av felet. ■ Rikta ditt klagomål till arrangören eller återförsäljaren så snart det går. Företaget ska då åtgärda felet ”inom rimlig tid”. ■ Kommer inte du och företaget överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget. ■ Maja Lindstrand på Konsumentverket uppmanar drabbade att ta kontakt med Deturs representanter på plats på resmålet, eller att ringa arrangören. Blir man tvingad att göra utlägg ska man spara kvitton och reklamera – helst skriftligt – för att kräva tillbaka pengarna. Hon säger också att kunder som har bokat resor men inte slutbetalat har rätt att hålla inne med pengar ”om man tror att en arrangör inte kommer kunna leverera”. Källa: Hallå Konsument Visa mer