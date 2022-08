Finansmannen Tomas Fischer död

Drunkningsolyckan ägde rum nära Tomas Fischers hem i Sankt Barthélemy i Västindien uppger anhöriga för TT. Han var bosatt i den gamla svenskkolonin sedan 1994.

Några närmare omständigheter kring olyckan har ännu inte framkommit.

Jobbade med Erik Penser

Tomas Fischer blev känd för sitt arbete på aktiemarknaden, som inleddes på Carnegie Fondkommission, där han arbetade som mäklare tillsammans med med finansmannen Erik Penser. Senare grundade han den egna firman Fischer & Partners.

I mitten av 1980-talet gav sig Fischer in i förläggarbranschen och köpte dåvarande Författarförlaget som döptes om till Bokförlaget Fischer & Co, numera uppköpt av Lind & Co.

Han var också konst- och musikintresserad och har donerat stora mängder konst.

Under 1980-talet hamnade Fischer i medierna i samband med utredningen om mordet på Olof Palme, när det framkom att han finansierat privatspanaren Ebbe Carlssons egna utredningar.

Tvist med Skatteverket

2010 var Tomas Fischer inblandad i en skattetvist angående hans hemvist.

Fischer hävdade att han var bosatt på Sankt Barthélemy, medan Skatteverket menade att han egentligen bodde i Sverige. Detta gällde åren 2003-2009.

Finansmannen upptaxerades med 100 miljoner kronor och ärendet drevs upp till högsta förvaltningsrätten.

