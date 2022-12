Experten spår ljust börsår 2023

Med en nedgång på omkring 24 procent är Stockholm en av de sämst presterande börserna under 2023, Moskvabörsen undantaget, som fullständigt kollapsat. Bakom nedgången finns dock en kraftig uppgång under 2021 där just Stockholm låg i toppskiktet bland aktiemarknaderna.

– Alla hade en uppfattning men det var ingen som förutsåg en fullskalig invasion av Ukraina, en energikris och att dessutom centralbankerna skulle strama åt så mycket som man nu valt att göra, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken till TT om faktorerna som påverkade 2022.

Just den sistnämnda, att främst amerikanska centralbanken Federal Reserve men även Riksbanken nu genomfört ett flertal räntehöjningar under 2022 ses som en tungt bärande anledning för att det kan vända inför det kommande året.

– Vi bedömer att de stora ränteuppgångarna ligger bakom oss. Vi tror dock inte att centralbankerna kommer att sänka styrräntan under 2023 men att man är nära en räntetopp. Detta samtidigt som råvaru- och fraktkostnader sjunker och inflationen kommer att bli ett mindre problem, bedömer Söderfjell.

Tror på uppgång

Stockholmsbörsen är bank- och verkstadstung, just detta talar också för att börsen ska kunna luta sig mot en stark vinstutveckling, allra närmast när det är dags för bokslut och siffror för fjärde kvartalet.

– På verkstadssidan har prognoserna heller inte kommit ned. När man pratar med bolag och deras underleverantörer säger de att orderböckerna är fulla för 2023 så det ska till avbeställningar för att det ska bli förändringar. Som det ser ut nu så innebär inte 2023 något vinstfall.

TT: Vad är då din bästa bedömning för Stockholmsbörsen 2023?

– Jag skulle inte bli förvånad om vi kan få en totalavkastning på 15 procent i år. Ett par tre månader framåt i tiden tills att du kan ”parkera centralbankerna” så kommer du att få se ganska så hög volatilitet. Men i takt med att det inte blir värre än så här från centralbankens sida så kommer fokus ligga på återhämtning inom ekonomin och vi tror inte det blir så mycket värre.

Spara långsiktigt

Som småsparare är det alltid lockande att försöka tajma upp- och nedgångar på aktiemarknaden, något som alltsomoftast blir ett omöjligt uppdrag.

SPP:s sparekonom Shoka Åhrman påpekar att man som sparare i stället ska fokusera på en långsiktig strategi där det generellt är bra att satsa på stora och stabila bolag när man bygger sin långsiktiga portfölj.

– Framför allt, väldigt enkelt, är att fortsätta med sitt månadssparande. Då köper du per automatik både när det är lågt och när det är högt, men du får en bra spridning över tid, säger hon.

Det är också bra att tänka över och kanske justera risknivån på det egna sparandet.

– Vill jag fortfarande att mitt månadssparande går in i fonder? Vill jag minska eller höja aktieandelen till exempel, säger Shoka Åhrman.

– Känner man att det inte riktigt är behagligt längre så kan man sänka risknivån.