Flera elbolag tittar nu på om det är möjligt att säga upp redan ingångna flerårsavtal med privatkunder, enligt källor till Ekonomiekot. I så fall skulle klausulen ”force majeure” åberopas. Det är en juridisk term för en oförutsedd händelse, som i det här fallet syftar på de strypta gasleveranserna och skenande priserna efter att kriget i Ukraina inleddes, rapporterar Sveriges Radio.

Det handlar om de avtal som tecknats på tre eller fem år och där kunden när avtalet ingicks fick betala ett något högre pris per kilowattimme – mot att i gengäld veta vad man skulle ha för elkostnader under flera år framåt.

Orsaken är att bolagen i fråga bedömer risken för att elpriserna kommer vara höga under lång tid framöver som reell – vilket skulle göra det svårt för elbolagen att finansiera en eventuell förlust, enligt Sveriges Radio.

Vilka elbolag det rör sig om framgår inte av rapporteringen.

Prognos för elräkningen per månad Så hög kan räkningen bli per månad under december, januari och februari: Elområde 4 (södra Götaland) Lägenhet: 2 000 kWh 1 200 kronor (300 kronor 2021/2022) Stor lägenhet: 5 000 kWh 3 000 kronor (700 kronor 2021/2022) Radhus: 10 000 kWh 8 400 kronor (1 900 kronor 2021/2022) Villa: 20 000 kWh 16 800 kronor (3 900 kronor 2021/2022) Elområde 3 (Mellansverige) Lägenhet: 2 000 kWh 960 kronor (250 kronor 2021/2022) Stor lägenhet: 5 000 kWh 2 400 kronor (650 kronor 2021/2022) Radhus: 10 000 kWh 6 800 kronor (1 800 kronor 2021/2022) Villa: 20 000 kWh 13 600 kronor (3 700 kronor 2021/2022) Elområde 1 och 2 (norra Norrland och södra Norrland) Lägenhet: 2 000 kWh 200 kronor (100 kronor 2021/2022) Stor lägenhet: 5 000 kWh 500 kronor (250 kronor 2021/2022) Radhus: 10 000 kWh 1 500 kronor (650 - 700 kronor 2021/2022) Villa 20 000 kWh 3 000 kronor (1 300 kronor 2021/2022) Källa: God El/TT Visa mer

Hisnande prisutveckling

Både Stockholms handelskammare och elbolaget God El har räknat på hur höga elräkningarna för normalhushåll kan tänkas bli i vinter, rapporterar TT.

Enligt God El kan elen för en normalvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år i det dyraste området i Skåne kosta nästan 17 000 kronor i månaden, 12 900 kronor mer än motsvarande månad i fjol.

En liten lägenhet med en förbrukning på 2 000 kilowattimmar per år kan innebära elräkningar på 1 200 kronor per månad. Under vintern 2020/2021 var elkostnaden för villan 1 600 kronor per månad, och en hundring för lägenheten, skriver TT.

Stockholms handelskammare har räknat på en längre period, hela vinterhalvåret. Deras beräkningar pekar på elräkningar på 85 000 kronor i elområde 3 och 95 000 kronor i elområde 4, baserat på en normalvillas förbrukning på 20 000 kilowattimmar per år.

– Hushållen är extremt pessimistiska om sin hushållsekonomi. Många kommer få dra ned på all konsumtion utom sådan som är absolut nödvändig, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms handelskammare, till TT.

Kan bli värre

Men beräkningarna från Stockholms handelskammare och God El är bara prognoser. Om än utifrån de priser som nu syns i terminshandeln. Det kan bli värre än så, konstaterar Maria Erdmann, vd för God El.

– Det är ett otroligt allvarligt läge. Regeringens snabba beslut i helgen om likviditetsgarantier för elproducenter understryker det. Det är till för att skydda finansmarknaden, men det påverkar inte elpriset, säger hon till TT.

Kanske kan man fråga sig hur högt ett elpris egentligen kan bli. Det var ju bara ett par år sedan elpriset låg på runt 20 öre per kilowattimme i snitt. Nu ser det ut att rusa upp mot 7 kronor och 40 öre i elområde 4 efter årsskiftet, enligt prissättningen på elmarknaden, rapporterar TT.