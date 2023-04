Efter lunch har flera av Handelsbankens kunder inte kunnat logga in i bankens app eller internetbank. På skärmen syns ett meddelande om en pågående driftstörning.

”Det stämmer att en del kunder just nu upplever problem med att logga in i vår app och internetbank. Vi jobbar intensivt för att lösa detta och beklagar de besvär detta kan orsaka för våra kunder och uppdaterar våra kunder via vår app och Facebook-sida”, skriver presstalesperson John Zanchi i ett mejl till Expressen.

Kvart över två meddelar Handelsbanken att tjänsterna ska vara i gång igen.