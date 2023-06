Utåt sett såg det ut som att en kvinnlig jurist ensam hade startat en egen juristbyrå. Den växte snabbt, hade snart ett 30-tal anställda och omsatte tiotals miljoner kronor.

Men verkligheten var en annan.

I själva verket var det en man i 40-årsåldern, som också hade en kärleksrelation med den kvinnliga juristen, som styrde i bakgrunden – och enligt insatta personer gjorde han det med järnhand.

Dömdes för våldtäkt

Expressen har i en rad tidigare artiklar berättat om juristbyrån.

Om hur mannen och den kvinnliga juristen byggde upp en företagskultur där de anställda var rädda för sina chefer, förväntades vara tillgängliga dygnet runt och hotades med vite om de inte presterade bra nog. Om hur de två cheferna brukade anspela på sex, hetsade medarbetare att dricka alkohol och levde efter mottot ”work hard, play hard”.

Förra våren åtalades duon för att ha våldtagit en av sina anställda under en utbildningshelg på ett anrikt slott i Mellansverige. Svea hovrätt dömde kvinnan till fängelse i tre år och sex månader, och mannen till fängelse i tre år och nio månader.

Brotten Richard Olsson och juristen dömts för ■ Våldtäkt Richard Olsson och hans kvinnliga kompanjon är dömda för att tillsammans ha våldtagit en medarbetare under en jobbtillställning på ett slott i Mellansverige i januari i fjol. De är också dömda för att ha sexuellt ofredat samma medarbetare vid ett annat tillfälle. ■ Sexuellt ofredande Richard Olsson och den kvinnliga juristen är dömda för att ha ställt intima frågor om en medarbetares kropp, om hennes sexuella erfarenheter och preferenser. Även det skedde på slottet, i augusti 2021. ■ Sexuellt ofredande Richard Olsson är dömd för att ha tagit en medarbetare på rumpan, utanpå kläderna. Det skedde på slottet i juli 2021. ■ Sexuellt ofredande Richard Olsson är dömd för att ha frågat en medarbetare om hon ville ha sex med honom, lagt sitt ben över henne i en säng och tagit på hennes ben under kläderna. Det skedde på slottet i juli 2021. Richard Olsson är dömd till fängelse i tre år och nio månader, den kvinnliga juristen till fängelse i tre år och sex månader. De har båda förnekat brott. Visa mer

Richard Olsson berättar i SVT

Nu träder mannen själv fram i SVT:s ”Dokument inifrån”.

Han heter Richard Olsson, är 39 år gammal och kommer från Norge. Där skapade han på 00-talet rubriker och dömdes för en rad bedrägerier, innan han flyttade till Sverige och byggde upp en juristbyrå.

I ”Skamlös”, en dokumentärserie i tre delar, berättar SVT historien om företagsledaren: Hur han har anklagats för att lura klienter, utsätta sina anställda för ett skräckvälde och leka med människors liv.

Richard Olsson i en av intervjuerna med SVT. Den ägde rum på ett slott – nästa intervju genomfördes i fängelset. Foto: SVT Richard Olsson i SVT:s dokumentärserie ”Skamlös”. Foto: SVT Richard Olsson på väg till intervjun med SVT inne på fängelset. I handen håller han en stor påse fylld med godis. Foto: SVT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

SVT-reportern Linnea Lindholm, som har följt Olsson under en tid, intervjuar honom först från slottet i Mellansverige, som han kallar för sitt andra hem – sen inifrån fängelset.

– Jag hade inte tänkt att vi skulle ses här nästa gång, men det kostar att ligga på topp. Ett excentriskt leverne, i Sverige i alla fall, medför vissa risker, säger Richard Olsson till SVT.

”Jag tar ansvar”

I programmet säger han också att han och den kvinnliga juristen under rättsprocessen har framstått som samvetslösa maktmissbrukare, och att det är ”helt okej” att ”domaren med sina 55 000 i månaden” tycker så.

– Jag kommer att njuta av min helikopter, mitt flygplan och mitt slott i framtiden ändå. Jag lider ingen skada av ditt (domarens, reds anm) tyckande. Jag tar inte åt mig av det för jag vet att jag har det bättre. Jag föredrar mitt liv.

Förutom våldtäkt dömdes Richard Olsson för sexuellt ofredande vid fyra tillfällen. Även det mot anställda.

– Jag kan stå för de saker som jag har gjort och jag är öppen för att diskutera det. Jag är dömd för det och är här och ska avtjäna mitt straff och det gör jag också, och det är okej. Jag tar ansvar för det, säger han i ”Skamlös”.

Richard Olsson har haft ett eget privatflygplan, som han använt flitigt inom ramen för juristfirmans arbete. En gång hämtade han en kvinna för en anställningsintervju samma dag hon sökte jobbet. Foto: SVT Det finns en film från 2005 om Richard Olsson, som handlar om hans storsvindlerier i Norge. Foto: SVT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vill fortsätta sin affärsverksamhet

Richard Olsson påbörjade sitt fängelsestraff i oktober i fjol, men hade då redan suttit frihetsberövad i åtta månader. Han kan tidigast släppas fri i augusti nästa år.

Då planerar han återuppta sin affärsverksamhet.

– Varför skulle jag inte göra det? Det är ju klart jag ska, säger Richard Olsson till SVT.

Han fortsätter:

– Mina investeringar, planer och avsikter drabbas ju inte av det här. Jag förstår inte varför man gör så stor fuss ... What's all the fuss about? I praktiken är det 16 månader tills jag lämnar det här stället. Det är ju en skitsak. Jag förstår inte vad det är folk bryr sig om, det är en petitess.