Sen förra våren har bostadspriserna sjunkit. Och enligt de senaste siffrorna, för november, tilltog till och med prisfallet på vissa marknader.

Nu kommer nya siffror från Svensk mäklarstatistik för december, som därmed sammanfattar prisutvecklingen under hela 2022.

Fortsatt boprisfall i december

Bostadsrättspriserna fortsatte att sjunka i december. Tappet blev en procent, precis som i november. Nedgången för helåret landade på nio procent.

Också villapriserna fortsatte sjunka i december, med tre procent – även det precis som i november. Nedgången för helåret blev tio procent.

Då började dock 2022 i dur på bostadsmarknaden, som prismässigt toppade förra våren. Räknar man prisfallet sen dess är det större:

14 procent för bostadsrätter, 15 procent för villor.

– Det har varit ett utmanande år för både bostadssäljarna och fastighetsmäklarna. December är normalt en svag månad på bostadsmarknaden, som detta år avslutades i moll med fallande priser på alla redovisade marknader, säger Jonas Rosén, vd på Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Priserna för bostadsrätter har nu fallit så mycket att de är tillbaka på samma nivå som i januari 2020. Men villorna, som fick en rejäl skjuts under pandemin, ligger fortfarande tolv procent plus jämfört med för tre år sen.

Med hänsyn till inflationen är dock priserna ”i reala termer lägre än då”, uppger Svensk mäklarstatistik.

”Från en ytterlighet till en annan”

– För ett år sedan kunde vi sammanfatta 2021 med en prisuppgång på villor med 13 procent och 7 procent på bostadsrätter. Nu ser vi en liknande nedgång. Vi har gått från en ytterlighet till en annan. Från en pandemi som boostade efterfrågan till krig, inflation, räntehöjningar och elpriser som leder till sjunkande priser, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

De stora mäklarhusen är ändå försiktigt positiva. De menar att köparna och säljarna nu har börjat mötas, fast på lägre nivåer än tidigare, och pekar på att prisnedgången i Stockholm har bromsat in något.

På en tremånadersperiod står till exempel prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden i Storstockholm helt still.

Mäklarna: Så blir bostadsåret 2023

– Nu har vi dragit i gång ett nytt bostadsår och det är alltid intressant att titta på Stockholms innerstad som brukar gå i bräschen. Efter den första visningshelgen ser vi ökad efterfrågan, fler visningsdeltagare och fler avslutade affärer. Vi får se om trenden håller i sig och sprider sig till andra delar av landet, säger Johan Engström.

Och Erik Wikander, vice vd på Svensk fastighetsförmedling, kommenterar:

– Förutsättningarna för att 2023 kommer ge oss en stabilare bostadsmarknad är stora, men vi är inte riktigt där än. Med en förväntad räntehöjning i februari, och en fallande inflation under årets första månader kommer tilltron till marknaden att öka framöver. Vi förväntar oss en ökad aktivitet under året som helhet, där vi når en ny jämviktsnivå mellan säljare och köpare under tidig vår, och där priserna under året sedan kommer att vara stabila.

