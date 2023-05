Börsen inleder veckan nedåt

Electrolux aktie rusar uppåt med nästan 9 procent efter medieuppgifter om att det finns diskussioner om ett bud på vitvarutillverkaren, i dag kontrollerad av Wallenbergsfären.

Bland tungviktarna som drar nedåt finns spelutvecklaren Evolution, ned med 4,4 procent, och fastighetsbolaget SBB, ned med 1,7 procent.

Inför börsöppningen har Scania-ägaren Traton redovisat resultatet för årets första kvartal, där det bjuds på ett kraftigt vinstlyft och höjda prognoser, men samtidigt tecken på att orderingången viker ned sig. Traton-aktien stiger 2,2 procent och har med det gått upp 56 procent sedan årsskiftet.

Under helgen har krisbanken First Republic Bank i USA tagits över av myndigheter, medan storbanken JP Morgan Chase & Co gått med på att köpa merparten av tillgångarna.

Under natten har Australiens centralbank överraskat marknaden med en oväntad räntehöjning, vilket gav en skjuts uppåt till den australiska dollarn. Samtidigt sjönk inköpchefsindex för Kinas tillverkningsindustri i april oväntat mycket.