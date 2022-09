Global recessionsoro bakom hårt börsfall

Marknaden har tagit fasta på att centralbanker runt om i världen fortsätter signalera ovanligt hårda åtstramningar för att få bukt med den höga inflationen samtidigt som inköpschefsindex pekar mot en bred ekonomisk inbromsning.

Volvo Cars aktie gick ned 5,4 procent efter beskedet om att biltillverkaren tillfälligt stoppar produktionen i en fabrik i Chengdu i Kina, till följd av en omfattande covid-19-nedstängning i mångmiljonstaden.

Men börsnedgången var bred med 28 av 30 aktier i OMXS30-index på minus. Mest nedåt bland de mest omsatta aktierna gick molntjänstföretaget Sinch, som rasade 7,4 procent. Verkstadskoncernen Sandvik och fastighetsbolaget SBB tappade båda över 5 procent.

Vitvarutillverkaren Electrolux var en annan tung förlorare på minus 3,7 procent.

Bland förlorarna fanns även Sandviks avknoppning Alleima, som backade 9,6 procent till 38:70 kronor. Det kan jämföras med aktiens introduktionskurs i onsdags på 44 kronor.

Torsdagens börsnedgång följde på en svag börsmånad i augusti, då OMXS-index tappade 7 procent under månaden.

Ledande Asienbörser sjönk också under natten med markanta nedgångar i Tokyo och Seoul.

Världsmarknadspriset på råolja sjönk under 93 dollar per fat för ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad. Det kan jämföras med priser på över 103 dollar per fat så sent som i tisdags.

De stora Europabörserna backade, om än inte lika mycket som i Stockholm. FTSE100-index i London gick ned 1,9 procent, DAX-index i Frankfurt 1,6 procent och CAC40-index i Paris 1,5 procent.