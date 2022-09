Börsen faller efter räntesmällen i USA

Nedgången är bred, med 29 av 30 aktier på minus bland de mest omsatta i OMXS30-index. Bland tungviktarna faller fastighetsbolaget SBB med 3,4 procent, medan Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik faller 3,2 procent.

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) höjde inte bara räntan till den högsta nivån sedan finanskrisen. I räntebeskedet signalerar ledamöterna även att det ser ut att krävas fortsatta ovanligt stora räntehöjningar den närmaste tiden – trots att Fed sedan i somras levererat tre så kallade trippelhöjningar på 75 punkter (0,75 procentenheter) i rad för att få bukt på inflationen.

Börsfallet ligger i linje med utvecklingen på ledande Europabörser och kommer sedan börserna på Wall Street vänt kraftigt nedåt i onsdags. Ledande Asienbörser trycktes också ned under nattens handel.

Inför börsöppningen har byggkoncernen Skanska presenterat en miljardorder i USA. Aktien backar i linje med börsen i övrigt, ned 1,5 procent.

Securitas-aktien backar samtidigt 1,6 procent efter det att säkerhetskoncernen under onsdagskvällen presenterat preliminära siffror för perioden juli–augusti 2022 inför en nyemission. Av rapporten framgår att försäljningen ökade jämfört med samma period i fjol och att rörelsemarginalen stärkts.

Kronan fortsätter att ta stryk på valutamarknaden i den våg av geopolitisk oro som sköljt över världen sedan Vladimir Putin upprepat hot om att använda kärnvapen och gett order om mobilisering av 300 000 soldater i den ryska reserven.

Mot dollarn har ett nytt historiskt bottenrekord för kronan noterats under natten, med en kurs som snuddade vid 11:14 kronor per dollar. Vid klockan 9 kretsar kursen kring 11:11 kronor. Det tidigare bottenrekordet från 2001 låg på 11:04 kronor per dollar.