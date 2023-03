Avtalsrörelsen 2023 – så påverkar den dig

Den senaste stora avtalsrörelsen var under pandemin 2020. Då kom industrins parter överens om ett nytt avtal, som påverkar hela arbetsmarknaden, från den 1 november.

Den 31 mars i år går det ut.

Totalt går 450 kollektivavtal, som berör 2,2 miljoner anställda, ut under 2023.

Det gör att vi nu befinner oss i en ny avtalsrörelse, och först ut att förhandla om sina kollektivavtal är som brukligt industrisektorn – som nu är inne i slutspurten.

Det här är en avtalsrörelse ■ En avtalsrörelse innebär att det mer eller mindre samtidigt pågår flera förhandlingar om nya kollektivavtal. Avtalsrörelsen har inget bestämt startdatum och inte heller någon given slutpunkt. ■ Förhandlingarna sker mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Totalt finns drygt 50 arbetsgivarorganisationer och lika många fackförbund, och cirka 650 kollektivavtal. Avtalen gäller olika länge, oftast ett–tre år, och alla omförhandlas därför inte samtidigt. ■ Industrisektorn är först ut i avtalsrörelsen och sätter det så kallade ”märket”, löneökningstakten, som utgör en norm för övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. Att industrin sätter märket beror på att det är den mest internationellt konkurrensutsatta sektorn, och märket ska se till att arbetstagare får mer i plånboken samtidigt som Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Källor: Svenskt näringsliv, Kommunal, Unionen, Medlingsinstitutet Visa mer

Industrin sätter märket

– De kommer sannolikt överens om ett nytt avtal natten till den 1 april, som berör hur mycket lönerna ska höjas procentuellt och hur många år avtalen ska löpa, säger Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet.

Hon är tämligen säker att parterna kommer överens, om än – som vanligt – i sista stund.

– Man har lyckats med det gång på gång. Det är ett ovanligt svårt läge i år, men det blir inte lättare om man skjuter på det. Att ta beslut skapar också stabilitet, säger hon.

Industrisektorn sätter det så kallade ”märket”, som innebär att resten av den svenska arbetsmarknaden utgår från vad industrins fack och arbetsgivare har kommit överens om.

– Vi har ett stort antal avtal som löper ut ungefär samtidigt men som väntar in industrin. Lyckas de sen inte komma överens varslar de om stridsåtgärder (exempelvis strejk, reds anm), och då tillsätter vi medlare, säger Irene Wennemo.

Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, som är en myndighet som kan kopplas in när kollektivavtalen utanför industrin ska omförhandlas. Foto: Medlingsinstitutet

Hon fortsätter:

– Det första avtalet vi medlar på brukar vara extra viktigt för det blir vår uttolkning av märket utanför industrin.

Enligt Irene Wennemo är det olika från år till år hur många varsel det blir. Hon tror att det blir varsel även i denna avtalsrörelse, men vilka de blir går inte att förutspå. LO:s låglönesatsning kan dock bli en ”potentiellt besvärlig fråga”, och en del fackförbund kan tänkas vilja utmana industrins märke.

Höga inflationen utmanar

Att det är just industrins kollektivavtal som sätter standarden för hela arbetsmarknaden bestämdes 1997. Man ville då få bukt med åratal av stora löneökningar, som hade bidragit till att pressa upp inflationen.

Nu har vi hög inflation igen.

– Det är första gången sen avtalet kom till. Men mycket tyder på att den här modellen fungerar bra även i hög inflation, säger Irene Wennemo.

– I de flesta länder har det varit mer konflikter på arbetsmarknaden, och högre krav. Men i Sverige har fackförbunden tagit stort ansvar för att inte trissa upp förväntningarna på årets lönerörelse.

Avtalsrörelsen 2023 ■ I år ska 450 av de 650 kollektivavtalen omförhandlas. Det omfattar cirka 2,2 miljoner anställda. Kommunernas och regionernas avtal är undantagna och förhandlas nästa år. ■ Industrin är först ut. Parterna lämnade, av tradition, sina krav till varandra den 21 december i fjol och har förhandlat under vintern. Den 1 mars tog Opo (de opartiska ordförandena, som är industrins egna medlare) över förhandlingarna. Senast den 31 mars ska de nya avtalen i industrin vara klara. ■ Industrifacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och IF Metall vill se löneökningar på 4,4 procent på ett år samt en låglönesatsning. Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har kontrat med ett lönepåslag på 2 procent och ett engångsbelopp på 3 000 kronor, även det på ett år. ■ Opo har föreslagit ett 36 månader långt avtal för industrin, men det har parterna sagt nej till. Källor: Medlingsinstitutet, Svensk näringsliv, LO Visa mer

Så var kommer vi att landa då?

Svårt att säga, enligt generaldirektören. Hon jämför med Tyskland, där fackförbunden har en tradition av att kräva mycket mer än de kan få. I Sverige är det snarare standard att kräva löneökningar som inte skiljer sig särskilt mycket från slutresultatet.

Påverkar alla som jobbar

Var märket i slutändan hamnar får stor påverkan.

– Det har direkt effekt på ekonomin för alla som jobbar i Sverige. Lönerna påverkas mycket av industrins märke. Riksbanken fäster också stor vikt vid lönerörelsen, säger Irene Wennemo

Så om industriparterna kommer överens om löneökningar på exempelvis 3,5 procent, kan jag som jobbar i en helt annan sektor också vänta mig 3,5 procent mer i lön?

– Ja, eller ganska nära. I snitt är det så det har blivit.

Vad skulle du vilja säga till dem som vill ha löneökningar som motsvarar inflationen?

– Om jag får tio procent mer i lön finns en stor risk att andra också vill ha tio procent. Om några börjar springa efter inflationen måste alla göra det. Då måste Riksbanken höja räntan ännu mer och bolånen blir dyrare.

Förhandlarna: Vi kommer enas

Från arbetsgivarsidan säger Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen, att förhandlingarna går enligt tidsplan och att han tror de lyckas sätta märket senast 31 mars.

– Men det är ganska besvärligt på grund av att vi har en rörig omvärldssituation med krig, inflation och bankoro.

Tomas Undin säger också:

– Det vi lärde oss under förra avtalsrörelsen under pandemin, när det blev stökigt i omvärlden, är att alla måste ha förståelse och beredskap för att vi kanske behöver ändra sent under förhandlingsförloppet.

Även Camilla Frankelius, förhandlingschef på fackförbundet Sveriges ingenjörer, tror att parterna enas ”förr eller senare”.

– Vi ska in i sista matchen nu. Hur det går vet vi inte men vi vet att det kommer bli tufft att enas om märket. Enas gör vi alltid, men frågan denna gång är hur mycket som ska till, säger hon.

Hon säger att ”nästan allt” är annorlunda i år, med det höga inflationsläge som är.

– Men det är positivt att våra motparter, industrin, har gjort goda resultat och har goda framtidsutsikter.