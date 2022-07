Anette Jernström har arbetat som flygvärdinna för SAS i 30 år, fram till för fyra år sedan. Hennes ståndpunkt är tydlig – piloternas krav gentemot arbetsgivaren, att återanställa de 560 uppsagda piloterna i bolaget efter pandemin, är inte högt ställda.

Bland de gamla kollegerna i kabinpersonalen råder stor samstämmighet, menar den tidigare flygvärdinnan. De står bakom piloternas strejk.

– Vilken annan personalgrupp har gått med på att inte ha sommarsemester, att göra en lönesänkning, att jobba deltid på vintern? SAS har drivit detta till en strejk så att de ska kunna skylla på piloterna. Mitt förtroende finns inte längre, konstaterar Anette Jernström.

DET HANDLAR KONFLIKTEN OM Piloterna hos SAS hade sedan tidigare varslat om strejk eftersom parterna inte har kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal. Enligt Svensk pilotförening handlar strejken om att SAS inte har återanställt de 560 piloter som varslades under pandemin och att flygbolaget i stället använder sig av piloter från dotterbolagen SAS Link och SAS Connect, som fungerar som bemanningsbolag. Pilotfacket menar då att SAS har åsidosatt återanställningsrätten som finns i kollektivavtalet. Piloternas gamla kollektivavtal löpte ut i slutet på mars. Visa mer

Den tidigare flygvärdinnan syftar närmast på flygbolagets ansökan om rekonstruktion under kapitel 11 till konkursdomstolen i New York, som skickades in under natten till tisdag förra veckan, dagen efter strejkbeskedet.

I det långa loppet är farhågan att SAS ledning tar bolaget i samma riktning som lågprisbolag likt Ryanair – något som Anette Jernström menar skulle äventyra flygsäkerheten och göra att piloter känner sig pressade att flyga på grund av dåliga villkor.

Ex-piloten: SAS vände 180 grader

Både hon och före detta SAS-piloten Björn Lundström, pensionär sedan ett år tillbaka, menar att de sett en förändring under de senaste åren.

– Det är en ledarskapsstil som är katastrofal. För fem år sedan var ju SAS stolta över den skandinaviska modellen, och klankade ned på Norwegian och Ryanair att de körde bemanningsbolag. Men sedan för några år sedan vände SAS ledning 180 grader, och då blev det mycket mer inbördeskrig och konflikt med de anställda.

– Jag tycker att det här är tragiskt. Det är kulmen av interna stridigheter på något vis, säger Björn Lundström.

Den före detta piloten beskriver bolagets ledarprofil som ”söndra och härska” och säger att anställda inte vågar tala öppet av rädsla för repressalier.

Huvudkravet från piloterna är att de kolleger som sagts upp ska anställas i SAS – och inte i något av flygbolagets dotterbolag. Björn Lundström hävdar att han är införstådd med bolagets svåra ekonomiska situation, men menar att piloterna redan gått med på stora ekonomiska eftergifter.

– Men ledningen ger sig inte, de har gett sig fan på att de ska ha över alla i bemanningsbolag, säger Björn Lundström.

SAS: ”Finns ingen rädsla överhuvudtaget”

SAS kommunikationschef Karin Nyman säger att fokus borde vara på att strejken har skadat bolaget och kunderna.

– Bolaget befinner sig i en svår ekonomisk situation vi har haft två år med pandemin som har byggt upp ett skuldberg. Det är en situation som måste hanteras, och därför har vi gjort upp en transformationsplan. Men där måste alla vara med och bidra, inklusive pilotföreningarna, säger Karin Nyman och tillägger:

– Under de här förhandlingarna väljer de att lägga strejkvarsel och så går de också ut i strejk. Det skadar bolaget oerhört, det skadar våra kunder på ett sätt som är väldigt allvarligt.

Enligt Nyman råder det ingen tystnadskultur i bolaget – och inga repressalier heller.

– Det finns ingen sanning i det. Om man tittar i en av våra interna kommunikationskanaler har vi haft stora problem för att anställda skrivit, under eget namn, sina synpunkter.

– Det finns ingen rädsla överhuvudtaget, här säger man precis vad man tycker och under eget namn. Det har stundvis varit väldigt aggressiv ton, säger hon.

