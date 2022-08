Stockholmsbörsen öppnar på plus på torsdagen

Gårdagens handel slutade på plus 0,1 procent för Stockholmsbörsens breda index. Även torsdagens handel inleds på plus. Det breda indexet är strax efter klockan 09 upp med 0,6 procent. Electrolux tillhör vinnare i öppningen och ligger på plus 2,1 procent.

Det norska flygbolaget Norwegian redovisade före börsöppning en vändning från förlust till en miljardvinst under årets andra kvartal.

Aktien backar trots det med nära 3 procent på Oslobörsen.

I Asien handlas de flesta större börserna på plus inför stängning. Tokyobörsens Topixindex på 0,5 procent, Hongkongbörsen på 2,8 procent och Shanghaibörsen på 0,9 procent.

De asiatiska börserna reagerade positivt på ett kinesiskt stimulanspaket på 146 miljarder dollar, som ska sätta fart på tillväxten.

Investerarna har generellt nerverna på utsidan inför de amerikanska centralbankschefernas möte i Jackson Hole i helgen. Främst är det Fed-chefen Jerome Powells tal på fredagen som världens börser inväntar.