”Grafgurun”: Så går börsen under 2023

Premium: För tillfället ser det bra ut för Stockholmsbörsen.

Men det finns en del oroande moln på börshimlen.

– Vi är inne i en stark period just nu. Med jag tror ändå att vi borde ha någon topp under inledningen av nästa år, säg under årets fyra första månader, säger analytikern Johnny Torssell, även kallad ”Grafgurun”.

Här förklarar han hur börsen kommer utvecklas närmsta året.