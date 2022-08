Börsen öppnar fredagens handel med röda siffror

Stockholmsbörsen inleder fredagshandeln med fallande kurser, i linje med utvecklingen på de större Europabörserna. Efter cirka tio minuters handel har det breda OMXS-indexet backat 0,4 procent.

På torsdagen stängde både Stockholm och New York på plus, även om förändringarna var relativt små. I Asien pekade pilarna under natten och morgonen mestadels ned, men marginellt.

Starkt kvartal för skogsbolaget

Bland börsens tungviktare är det ganska jämnt i antal mellan förlorarna och vinnarna. Högt i topp finns teleoperatörerna Telia och Tele2, plus 0,7 procent. I andra änden faller nätkasinoutvecklaren Evolution mest, ner 1,7 procent.

Skogs- och energibolaget Holmen släppte kvartalsrapport på morgonen. Ett rekordstarkt resultat lyfter A-aktien fyra procent.

Holmen ökade vinsten rejält under andra kvartalet. Koncernen lyckas motverka kostnadsinflationen genom att ha egen energiproduktion, samtidigt som man lyckats höja priserna gentemot kunderna.

Rörelsevinsten steg till rekordhöga 2,1 miljarder kronor, jämfört med 0,9 miljarder kronor samma period i fjol. Försäljningen ökade med en miljard till 6,2 miljarder kronor.

Kronan allt svagare

Rörelseresultatet för affärsområde Energi har på ett år ökat från 66 miljoner till 162 miljoner kronor.

Oljepriset fortsatte upp i går och i natt, men vände ner under morgonhandeln. Ett fat Nordsjöolja kostar nu 95:50 dollar.

Kronan fortsätter att försvagas. En dollar kostar nu 10:53 medan euron noteras till 10:61. Marknadsräntorna stiger ytterligare.