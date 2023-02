Nordea redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 1 668 miljoner euro för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 1 337 miljoner euro under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före kreditförluster på 1 532 miljoner euro, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:80 euro per aktie. Det kan jämföras med 0:69 euro per aktie i fjol och en snittprognos på 0:73 euro per aktie.

Johan Larsson, chefsstrateg Nordea, gästar studion