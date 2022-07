Anklagelsen mot SAS- toppen: Ville ha strejk

Flygbolaget SAS plan B för att rädda bolaget utlöstes exakt klockan 01.56 New York-tid natten mot tisdag. Det var då som flygbolaget tryckte på sändknappen för digital överföring av bolagets första ansökan om rekonstruktion under kapitel 11 i USA till konkursdomstolen i New York.

Tio minuter tidigare hade SAS skickat ut sitt pressmeddelande med rubriken: ”SAS inleder domstolsprocess i USA genom att ansöka om ett chapter 11-förfarande för att genomföra viktiga delar av SAS FORWARD–planen och kommer att fortsätta serva sina kunder genom processen”.

Redan på måndagseftermiddagen sedan strejken inletts fattade vd:n Anko van der Werff och hans fyra närmaste medarbetare i koncernledningen det formella beslutet att dra igång plan B och signerade ansökan om rekonstruktion med konkursskydd till domstolen.

SAS koncernledning med Anko van der Werff undertecknade ansökan om rekonstruktion i USA. Klockan 01.56 natten mot tisdag amerikansk tid registrerades den första handlingen som gällde SAS Danmark i konkursdomstolen i New York.

Ankos hemliga plan

Allt var förberett i hemlighet och planen godkändes formellt efter att piloterna dragit i gång sin strejk.

Minst fem advokatbyråer är direkt engagerade av SAS i arbetet med rekonstruktionen. Tre av byråerna finns i USA. I Sverige har flygbolaget vänt sig till affärsbyrån Mannheimer Swartling som under flera månader arbetat med underlaget till den rekonstruktionsansökan som nu ligger i konkursdomstolen i New York.

De berörda pilotfacken misstänker att plan B var SAS huvudmål redan från början. Att man helt enkelt ville ha en strejk för att sjösätta planen med en storrensning i bolaget och få in nya långivare. Detta förnekas dock från SAS ledning.

– Vi visste hela tiden att det kunde bli relevant för oss att kicka i gång denna plan, men givetvis har strejken satt hård press på vår likviditetsprognos, säger styrelseordförande Carsten Dilling. Enligt honom skyndades processen bara på genom SAS-piloternas strejk.

Fakta: Därför strejkar SAS-piloterna Piloterna hos SAS hade sedan tidigare varslat om strejk från och med den 29 juni eftersom parterna inte har kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal. Enligt Svensk pilotförening handlar strejken om att SAS inte har återanställt de 560 piloter som varslades under pandemin och att flygbolaget i stället använder sig av piloter från dotterbolagen SAS Link och SAS Connect, som fungerar som bemanningsbolag. Pilotfacket menar då att SAS har åsidosatt återanställningsrätten som finns i kollektivavtalet då flygbolaget har anställt ersättare i stället för tidigare medarbetare. Förhandlingar mellan de svenska, norska och danska pilotföreningarna och SAS ledning har pågått sedan i november förra året men parterna har inte kunnat nå en uppgörelse. Piloternas gamla kollektivavtal löpte ut i slutet på mars. Den 9 juni lämnade pilotfacken in sitt strejkvarsel till Medlingsinstitutet. Medlingen har pågått sedan den 13 juni men avbröts den 4 juli när SAS-piloterna gav beskedet om att de skulle gå ut i strejk. (TT) Visa mer

De domstolshandlingar som Expressen gått igenom visar att arbetet med att ta fram planen pågått under lång tid. En rad jurister i Stockholm och New York har varit djupt inblandade i processen för en rekonstruktion.

Rekonstruktionen betyder att företaget nu kan sätta i gång med att rensa upp i bolaget, pressa långivare till bättre avtal, säga upp eller omförhandla olika leasingavtal och nya ägare kan vara på väg in i bolaget. Kanske också gå hårdare fram mot personalgrupperna. I slutändan kan det bli ett helt nytt SAS som kommer ur rekonstruktionen förutsatt att den landar väl. Annars återstår sannolikt bara konkurs för det skandinaviska flygbolaget.

SAS miljardlista

Expressen har tagit del av hela listan med borgenärer och deras oprioriterade fordringar som nu i många fall kan bli föremål för omförhandling.

SAS ”30-lista” med borgenärer och kreditorer med oprioriterade fordringar som nu skickats in till konkursdomstolen i New York.

Listan omfattar 30 borgenärer/kreditorer och är framtagen av SAS. Listan är ett amerikanskt myndighetskrav för att en rekonstruktion under kapitel 11 ska godkännas av konkursdomstolen i New York.

Listan toppas av Intertrust som är agent för SAS obligationsinnehavare.

Svenska Riksgälden återfinns på plats fem i borgenärslistan med drygt 1,5 miljarder kronor. Det gäller den låneram som både den svenska och danska staten ställde ut förra sommaren. Låneramen kan enligt villkoren utnyttjas av bolaget till och med den 31 december i år. Återbetalningen av lånen ska ske senast 31 december 2026.

– Riksgälden konstaterar att SAS AB nu ansökt om konkursskydd. Vad gäller ytterligare frågor om statens hantering får vi hänvisa till regeringskansliet, säger Malin Hasselblad Wennström, pressansvarig kommunikatör.

Från regeringens sida har man signalerat att lånen kan konverteras till aktier.

På listan återfinns också både statliga Transportstyrelsen och Swedavia samt flera företag som levererar flyglansmat till SAS passagerare.

LISTA: SAS FORDRINGSÄGARE 1. Intertrust Sweden AB (statliga hybridobligationer): 6,29 miljarder kronor. 2. Intertrust Sweden AB (kommersiella hybridobligationer): 1,69 miljarder kronor. 3. Danska staten (lån): 1,61 miljarder kronor. 4. Eksportfinansiering Norge (lån): 1,58 miljarder kronor. 5. Riksgälden i Sverige (lån): 1, 57 miljarder kronor. 6. Citibank, Zürich (schweiziska obligationer): 1, 4 miljarder kronor. 7. Köpenhamns flygplats (fordran): 268,3 miljoner kronor. 8. Avinor As (motsvarigheten till Swedavia): 148,2 miljoner kronor. 9. Eurocontrol (som styr delar av flygtrafiken i Europa): 124,1 miljoner kronor. 10. Swedavia: 82,3 miljoner kronor. 11. JAI Aviation Fund (leasing av flygplan): 65 87 miljoner kronor. 12. Rolls Royce (flygplansunderhåll): 53,3 miljoner kronor. 13. Lufthansa Technik AG (flygplansunderhåll): 50 miljoner kronor. 14. Regional Jet OU, Tallinn (Inhyrning av flygplan med besättning): 48,87 miljoner kronor. 15. Cityjet (Inhyrning av flygplan med besättning): 44,86 miljoner kronor. Längre ned på listan: Transportstyrelsen: 19,73 miljoner kronor. Gate Gourmet Denmark (flygplansmat): 22,14 miljoner kronor. Gate Gourmet Denmark, Stockholm (flygplansmat): 13,8 miljoner kronor. Flying Food Group, Miami (flygplansmat): 13,27 miljoner kronor. Visa mer

Se också: